Zahl der Verkehrstoten in Kärnten im ersten Halbjahr gestiegen

Die Zahl der Verkehrstoten in Kärnten ist im ersten Halbjahr gestiegen. Der VCÖ fordert nun Maßnahmen wie niedrigere Tempolimits und verstärkte Kontrollen.

Nach dem Anstieg der tödlichen Verkehrsunfälle im ersten Halbjahr plädiert die Mobilitätsorganisation VCÖ für mehr Tempo 30 in Kärntens Ortsgebieten.

Nach dem Anstieg der tödlichen Verkehrsunfälle im ersten Halbjahr plädiert die Mobilitätsorganisation VCÖ für mehr Tempo 30 in Kärntens Ortsgebieten.

In Kärnten kamen seit Jahresbeginn elf Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Wie die Mobilitätsorganisation VCÖ auf Basis von Daten des Innenministeriums informiert, sind das um zwei Todesopfer mehr als im ersten Halbjahr des Vorjahres sowie im ersten Halbjahr 2024. Damit zählt Kärnten gemeinsam mit Salzburg und der Steiermark zu jenen drei Bundesländern, in denen die Zahl der Verkehrstoten in den ersten sechs Monaten dieses Jahres angestiegen ist. Die größte Opfergruppe bildeten dabei Pkw-Insassen mit sechs Todesopfern.

Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

Die Entwicklung der vergangenen drei Jahre zeigt laut VCÖ-Analyse zudem ein deutliches Gefälle zwischen den Jahreshälften: In den Jahren 2023 bis 2025 starben in Kärnten im zweiten Halbjahr insgesamt 63 Menschen im Straßenverkehr – das sind um 29 mehr als im ersten Halbjahr. Angesichts dieser Zahlen drängt die Organisation auf verstärkte Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Als zentrale Faktoren für die Sicherheit im Straßenverkehr werden die Fahrgeschwindigkeit und die Aufmerksamkeit genannt. „Umso wichtiger sind weitere Verkehrssicherheitsmaßnahmen, um die Zahl schwerer Verkehrsunfälle zu verringern. Zentrale Faktoren für die Verkehrssicherheit sind zum einen das Tempo und zum anderen die Aufmerksamkeit“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest. Ein geringeres Tempo verkürze den Anhalteweg, senke das Unfallrisiko und verringere die Schwere potenzieller Unfälle.

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Handy-Blitzer als Lösung?

Neben der Geschwindigkeitsreduktion fordert die Organisation verstärkte Maßnahmen gegen Ablenkung, insbesondere durch das Mobiltelefon am Steuer. Die Bundesregierung sei gefordert, jenes Vergehen in das Vormerksystem aufzunehmen, wie es in der Mehrheit der EU-Staaten bereits Praxis ist. Zudem sollten die rechtlichen Grundlagen für den Einsatz sogenannter Handy-Blitzer geschaffen werden, um die Exekutive bei den Kontrollen zu unterstützen.