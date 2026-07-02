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Das Bild auf www.5min.at zeigt Kerzen und Polizeibeamte.
Die Polizei berichtet über den Vorfall.
Klagenfurt
02/07/2026
Polizei berichtet

Hoher Schaden: Kerzenautomat von Friedhof in Klagenfurt entwendet

Auf dem Friedhofsgelände im Klagenfurter Stadtteil Viktring ist es zu einem ungewöhnlichen Diebstahl gekommen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
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Bislang unbekannte Täter haben einen kompletten Kerzenautomaten gestohlen. Da der genaue Zeitpunkt der Tat zunächst unklar war, grenzt die Polizei den Tatzeitraum auf die Tage zwischen dem 18. Juni und dem 2. Juli ein. Durch den Verlust des Geräts sowie des darin enthaltenen Bargelds und der Ware entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Nach ersten Schätzungen der Ermittler beläuft sich der Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 18:58 Uhr aktualisiert
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