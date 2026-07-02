Freundliches Wetter vor dem Wochenende: So wird der Freitag in Kärnten

Ganz ungetrübt bleibt der Himmel jedoch nicht: „Die Sonne wird aber immer wieder von Wolken verdeckt, welche von Nordwesten her durchziehen“, wissen die Experten der Geosphere Austria. Zudem macht sich in den nördlichen Föhntälern ein teils mäßiger Nordwind bemerkbar. Die Temperaturen präsentieren sich sommerlich, aber erträglich. Nach milden Morgenstunden, in denen das Thermometer Werte zwischen 10 und 15 Grad anzeigt, steigen die Temperaturen im Laufe des Tages an. Am Nachmittag werden angenehme 24 bis 28 Grad erreicht.