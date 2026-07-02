30.000 Kinder bis Jahresende: Kärnten setzt Schwimmoffensive fort

In den Sommerferien starten zudem rund 50 Gemeindekurse, bei denen etwa 1.000 Kärntner Kinder und Jugendliche schwimmen lernen.

In den Sommerferien starten zudem rund 50 Gemeindekurse, bei denen etwa 1.000 Kärntner Kinder und Jugendliche schwimmen lernen.

Ertrinken ist die häufigste unfallbedingte Todesursache bei Kindern unter fünf Jahren und die zweithäufigste bei älteren. Da österreichweit die Zahl der Nichtschwimmer im Alter zwischen fünf und 19 Jahren auf rund 137.000 gestiegen ist und weitere 76.000 Kinder als unsicher im Wasser gelten, führt Kärnten das im Jahr 2020 initiierte Projekt fort.

30.000 Kinder bis Jahresende

„Unsere kostenlosen Schwimmkurse ‚schwimm dich fit‘ werden trotz Spardrucks nicht reduziert“, informiert Bildungslandesrat Peter Reichmann. Bis Jahresende werden insgesamt knapp 30.000 Kärntner Kinder durch die Initiative schwimmen gelernt haben. Mit dem neuen Budget wird knapp 6.000 Kindern im Alter von fünf bis acht Jahren die kostenlose Teilnahme ermöglicht. „Wir sind das Land der Seen und Gewässer. Von Kindesbeinen an sollten wir uns im Wasser sicher bewegen können. Daher ist es unser Ziel, dass Kinder so früh wie möglich schwimmen lernen“, so Reichmann. Die Initiative unterteilt sich in Kurse für Kindergärten, Volksschulen und Gemeinden. Während die Kindergarten- und Volksschulkurse für das Erste abgeschlossen sind, starten im Sommer rund 50 Gemeindekurse für etwa 1.000 Kinder und Jugendliche.

Bereitest du dich auf das Schwimmen gehen vor? Ja, ich gehe mich immer abduschen. Ich gehe mich manchmal abduschen. Nein, ich hüpfe einfach ins Wasser. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Badeunfälle vorbeugen

Das Projekt wird vom Sport-, Bildungs- und Gesundheitsreferat getragen. Es erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Jugendrotkreuz, der Wasserrettung Kärnten, Schwimmschulen und Vereinen des Landesschwimmverbandes Kärnten. Landeshauptmann Daniel Fellner betont: „Wie wichtig uns in Kärnten diese Initiative ist, zeigt auch, dass wir hier gemeinsam an einem Strang ziehen: Sportreferat, Bildungsreferat und Gesundheitsreferat machen in Zusammenarbeit mit Jugendrotkreuz, Wasserrettung Kärnten, Vereinen vom Landesschwimmverband Kärnten und Schwimmschulen gemeinsame Sache: Eine Sache, die letztendlich Leben retten kann und den Kindern auf jeden Fall Spaß macht.“ Gesundheitsreferentin Beate Prettner ergänzt: „Mit den kostenlosen Kursen erreichen wir Kinder frühzeitig, stärken ihre Gesundheit, fördern Bewegung und beugen tragische Badeunfälle wirksam vor. Prävention beginnt im Kindesalter – und genau hier setzen wir mit dieser Initiative konsequent an“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 20:33 Uhr aktualisiert