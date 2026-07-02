Köfer: „Von FPÖ unterscheidet uns alles!“

Im 5 Minuten-Talk sprechen wir in unregelmäßigen Abständen mit den Spitzen der Parteien. Wir beginnen mit Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer.

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer im Interview mit 5 Minuten

Es stehen Gemeinderats-, Bürgermeister- und ein Jahr danach Landtagswahlen an. Wie gehen Sie mit dieser Herausforderung um?

Ich werde die Funktionen als Bürgermeister und Spitzenkandidat bei der Landtagswahl sehr gerne machen. Das liegt einerseits am enormen Zuspruch und andererseits sind das vermutlich meine letzten großen politischen Herausforderungen.

Gibt es über ihre Person hinaus noch personelle Weichenstellungen?

Ja, durchaus. Wir werden in Seeboden kandidieren, in St. Kanzian, in St. Georgen im Lavanttal, in Eisenkappel, in Feistritz ob Bleiburg, um nur einige Beispiele zu nennen. Und wir überlegen uns Kandidaturen in Villach und Klagenfurt. Das ist aber noch nicht ganz spruchreif.

Was hat für ihre politische Laufbahn mehr Bedeutung: die kommunale Ebene in Spittal oder die landespolitische in Klagenfurt?

Die Kombination macht es aus. Viele Projekte brauchen den guten Kontakt zum Land und im Land kann ich berichten, was in den Gemeinden wirklich los ist.

Was würden Sie als wichtige Erfolge des Team Kärnten im Land bezeichnen?

Da gibt es einige, etwa die einstimmige Annahme unserer Anträge zur Lehrlingsoffensive, zur Forcierung von Primärversorgungseinheiten, zur Ausweitung von Gewaltschutzmaßnahmen oder die Einführung der Kindergrundsicherung.

Christian Scheider, Gerhard Oleschko – diese Team Kärnten-Bürgermeister kamen ihnen abhanden…

Die beiden haben ihr politisches Schicksal selbst gewählt. Ich wünsche ihnen jedenfalls das Allerbeste.

Aber gerade Scheider muss in Hinblick auf die Landtagswahl ja ein großer Verlust sein…

Aber nein, Scheider hatte bei der Gemeinderatswahl rund 22 Prozent, bei der Landtagswahl in Klagenfurt etwa 11 Prozent. Unser gutes Ergebnis auf Landesebene war also kein großer Verdienst dieser Klagenfurter Gruppe.

Sie hingegen sind bekannt als guter Wahlkämpfer. Sind ihre Kampagnen schon fertig?

Fast, sie sind im Finale. Wir werden jedenfalls keine Ideologien bespielen, sondern die Schwächen der anderen aufzeigen.

Das Team Kärnten ist, um bei der Ideologie zu bleiben, rechts der Mitte positioniert. Was unterscheidet sie von ÖVP und FPÖ?

Von der FPÖ einfach alles. Wir betreiben keine Hetze. Wir haben auch das Ausländerthema, um ein Beispiel zu nennen, ohne Hetze gelöst – siehe die geplante überfallsartige Unterbringung von 250 Afghanen in Spittal. So etwas lösen wir unaufgeregt, wir brauchen auch keine Parolen.

Das Team Kärnten war nach der letzten Landtagswahl auch in Koalitionsgesprächen mit der SPÖ, diese scheiterten aber. Sind sie in Zukunft für Koalitionen offen?

Wir waren und sind für Koalitionen gesprächsbereit. Aber nur unter bestimmten Bedingungen, etwa der Abschaffung der Freunderlwirtschaft.

Wie gut kennen Sie Kärnten? Wie hoch ist der Großglockner? (3.798 Meter)

Etwa 3800 Meter.

Wie lange ist der Verlauf der Drau in Kärnten? (264 km)

Ich schätze 280 Kilometer.

KAC oder VSV?