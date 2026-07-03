Alpinunfall in Kärnten: Bergsteiger (80) in kritischem Zustand

Bei einer mehrtägigen Bergwanderung im Hochgebirge der Kreuzeckgruppe kam es am Donnerstag zu einem schweren Unfall, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet.

Zwei deutsche Staatsbürger im Alter von 80 und 81 Jahren waren auf einer Mehrtagestour von der Salzkofehütte in Richtung des Hugo-Gerbers-Schutzhauses unterwegs. Nach einem mehrstündigen Aufstieg erreichten die beiden erfahrenen Bergkameraden den 2709 Meter hohen Gipfel des Hochkreuzes. Beim anschließenden Abstieg über einen schmalen und ausgesetzten Grat ereignete sich das Unglück. Auf einer Seehöhe von 2559 Metern kam der 80-jährige Mann mutmaßlich zu Sturz und fiel in der Folge etwa 80 Meter über eine steile, felsdurchsetzte Rinne hinab, wobei er sich mehrfach überschlug.

Hubschrauber wurde angefordert

Sein 81-jähriger Begleiter stieg unverzüglich zu dem schwer verletzten Kameraden ab, verständigte die Einsatzkräfte und übernahm die Erste-Hilfe-Versorgung vor Ort. Aufgrund des kritischen Gesundheitszustands sowie des unwegsamen Geländes wurde der Verunglückte vom Notarzthubschrauber „C7“ im Zuge einer Crash-Bergung gerettet und zu einem Zwischenlandeplatz transportiert.

81-Jährigen verließen die Kräfte

Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann in kritischem Zustand in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Für den 81-jährigen Begleiter war die Situation ebenfalls zehrend: Nach dem schwierigen Abstieg und der Erstversorgung seines Kameraden verließen ihn die Kräfte. Ein Beamter der Alpinpolizei stieg daraufhin zu ihm auf und geleitete den unverletzten Senioren sicher aus dem gefährlichen Gelände.