Erst Wirt attackiert, dann Frau verfolgt: Festnahme in Hermagor

Unfassbare Szenen spielten sich am Donnerstagabend in Hermagor ab. Ein 33-jähriger Mann steht in Verdacht, einen Wirt niedergeschlagen zu haben. Zudem soll er eine Frau mit einem Hammer bis zur Haustür verfolgt haben.

Ein Abend in einem Lokal in Hermagor ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Der Grund: Ein 33-Jähriger Mann spuckte dort mehrere Gäste an – und zwar so lange bis er vom Wirt rausgeworfen wurde. Jedoch kehrte der Kärntner kurz darauf in Begleitung seines Hundes zurück. „Er schlug den Wirt nieder und bedrohte ihn mit dem Umbringen“, schildern die Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Danach trat er den Heimweg an.

Frau bis zur Wohnungstür verfolgt

Dabei begegnete er einer Frau. Doch anstatt einfach weiterzugehen, lief er direkt auf sie zu. Sie erschrak derart, dass sie umgehend in ihre Wohnung flüchtete und diese versperrte. Der Mann folgte ihr daraufhin mit dem Hund und hämmerte gegen die Tür. „Kurz nach 21 Uhr nahm dann eine Streife den 33-Jährigen auf der Straße wahr und sah das dieser einen schweren Hammer in der Hand hielt“, erklären die Beamten. Als der Mann die Polizisten sah, ließ er das Werkzeug in einen Kanalschacht fallen.

Festnahme in Hermagor

„Bei der anschließenden Amtshandlung verhielt er sich äußerst aggressiv und wurde vorläufig festgenommen“, so die Exekutive weiter. Bei der Befragung gab er an, dass er mit dem Hammer auf die Polzisten hätte losgehen wollen. „Er war schwer alkoholisiert und wurde in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert“, heißt es abschließend.