Streit um Fernseher eskaliert: Polizist wird verletzt

Ein Streit um die Funktionsweise eines Fernsehers endete am Donnerstagabend mit einem Polizeieinsatz in Friesach im Bezirk St. Veit an der Glan. Zwei alkoholisierte Männer gerieten aneinander.

Die Männer wollten eigentlich einer 60-jährigen Nachbarin helfen. Diese hatte Schwierigkeiten bei der Einstellung des Fernsehprogrammes. Gemeinsam gingen sie also zu ihrer Wohnung und versuchten den gewünschten Sender einzustellen. Doch als dies nicht funktionierte entbrannte zwischen dem alkoholisierten Duo ein heftiger Streit.

Freund und Polizisten verletzt

„Der 61-Jährige steht im Verdacht den 54-Jährigen mittels Faustschläge ins Gesicht eine schwere Verletzung zugefügt zu haben“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Friesach. Während der Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert wurde, musste der andere vorläufig festgenommen werden. Denn: „Er verhielt sich auch gegenüber den einschreitenden Beamten äußerst aggressiv“, stellt die Exekutive fest. Hinzu kam, dass der Mann bei der Festnahme einen Polizisten verletzte. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung.