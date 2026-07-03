Kärntner Polizei zog in WM-Nacht 38 Führerscheine ein

Die Landesverkehrsabteilung führte in der WM-Nacht eine Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer durch. 38 Führerscheine wurden abgenommen.

In der Nacht auf Freitag kam es zu einer kärntenweiten Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer.

In der Nacht auf Freitag kam es zu einer kärntenweiten Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer.

Ein kühles Bier gehört für einige Fußballfans einfach zur Weltmeisterschaft dazu. Das weiß auch die Kärntner Polizei. Darum wurde unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung in der Nacht des Österreich-Spanien-Spiels eine Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer auf den Straßen durchgeführt. Die Bilanz: 38 Führerscheine wurden abgenommen.

Zwölf Lenker verweigerten Alko-Test

„26 Führerscheine wurden wegen Lenken eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss abgenommen“, stellen die Beamten fest. Zwölf weitere Lenker hätten den Alko- bzw. Drogentest verweigert. „Darum wurde ihnen ebenfalls der Führerschein abgenommen“, so die Polizisten. Zudem wurden zwölf Minderalkoholisierungen bei Fahrern festgestellt.