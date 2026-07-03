Kärntner Polizei zog in WM-Nacht 38 Führerscheine ein
Die Landesverkehrsabteilung führte in der WM-Nacht eine Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer durch. 38 Führerscheine wurden abgenommen.
Ein kühles Bier gehört für einige Fußballfans einfach zur Weltmeisterschaft dazu. Das weiß auch die Kärntner Polizei. Darum wurde unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung in der Nacht des Österreich-Spanien-Spiels eine Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer auf den Straßen durchgeführt. Die Bilanz: 38 Führerscheine wurden abgenommen.
Zwölf Lenker verweigerten Alko-Test
„26 Führerscheine wurden wegen Lenken eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss abgenommen“, stellen die Beamten fest. Zwölf weitere Lenker hätten den Alko- bzw. Drogentest verweigert. „Darum wurde ihnen ebenfalls der Führerschein abgenommen“, so die Polizisten. Zudem wurden zwölf Minderalkoholisierungen bei Fahrern festgestellt.
Bilanz der Polizei
insgesamt 272 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG) angezeigt
und 326 Organmandate wegen Übertretungen nach der StVO und dem KFG eingehoben.