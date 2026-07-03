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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Polizist kontrolliert ein Auto bei Nacht
In der Nacht auf Freitag kam es zu einer kärntenweiten Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer.
Kärnten
03/07/2026
Alko-Kontrollen

Kärntner Polizei zog in WM-Nacht 38 Führerscheine ein

Die Landesverkehrsabteilung führte in der WM-Nacht eine Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer durch. 38 Führerscheine wurden abgenommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
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Ein kühles Bier gehört für einige Fußballfans einfach zur Weltmeisterschaft dazu. Das weiß auch die Kärntner Polizei. Darum wurde unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung in der Nacht des Österreich-Spanien-Spiels eine Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer auf den Straßen durchgeführt. Die Bilanz: 38 Führerscheine wurden abgenommen.

Zwölf Lenker verweigerten Alko-Test

„26 Führerscheine wurden wegen Lenken eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss abgenommen“, stellen die Beamten fest. Zwölf weitere Lenker hätten den Alko- bzw. Drogentest verweigert. „Darum wurde ihnen ebenfalls der Führerschein abgenommen“, so die Polizisten. Zudem wurden zwölf Minderalkoholisierungen bei Fahrern festgestellt.

Bilanz der Polizei

insgesamt 272 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG) angezeigt
und 326 Organmandate wegen Übertretungen nach der StVO und dem KFG eingehoben.

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