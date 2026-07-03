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Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und der Polizei am Schillerplatz.
Die Einsatzkräfte wurden am Freitag zum Schillerplatz in St. Veit alarmiert.
St. Veit an der Glan
03/07/2026
Freitagabend

Gasgeruch am Schillerplatz: Feuerwehr rückte zum Einsatz aus

Ein Aufgebot an Einsatzkräften rückte am Donnerstagabend zum Schillerplatz in St. Veit an der Glan aus. Grund war ein vermeintlicher Gasgeruch.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)
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Aufgrund eines möglichen Gasaustrittes standen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit an der Glan sowie der Polizei am Freitagabend am Schillerplatz im Einsatz. „Beim Eintreffen wurde umgehend mit der Messung der Umgebungsatmosphäre begonnen“, heißt es vonseiten der Florianis, welche glücklicherweise rasch Entwarnung geben konnten. Es wurden normale Werte festgestellt. Zur Sicherheit wurden auch noch sämtliche Schächte geöffnet und die Messgeräte an Leinen hinuntergelassen. „Auch hier wurden keine auffälligen Werte gemessen“, versichern die Feuerwehrleute. Somit konnte der Einsatz nach 30 Minuten beendet werden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Gasmessgerät.
©FF St. Veit/Glan
Die Messwerte waren unauffällig.
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