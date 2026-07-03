Gasgeruch am Schillerplatz: Feuerwehr rückte zum Einsatz aus

Aufgrund eines möglichen Gasaustrittes standen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit an der Glan sowie der Polizei am Freitagabend am Schillerplatz im Einsatz. „Beim Eintreffen wurde umgehend mit der Messung der Umgebungsatmosphäre begonnen“, heißt es vonseiten der Florianis, welche glücklicherweise rasch Entwarnung geben konnten. Es wurden normale Werte festgestellt. Zur Sicherheit wurden auch noch sämtliche Schächte geöffnet und die Messgeräte an Leinen hinuntergelassen. „Auch hier wurden keine auffälligen Werte gemessen“, versichern die Feuerwehrleute. Somit konnte der Einsatz nach 30 Minuten beendet werden.

©FF St. Veit/Glan Die Messwerte waren unauffällig.