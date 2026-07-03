Kärnten meldet fünf weitere Wolfsabschüsse

Zwölf Wölfe wurden seit Jahresbeginn in Kärnten geschossen; fünf davon in den vergangenen drei Monaten. Das teilte das Land Kärnten am Freitag mit.

Konkret wurden im zweiten Quartal des Jahres – also zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2026 – in Kärnten drei Schadwölfe und zwei Risikowölfe entnommen. Diese verteilten sich auf die Bezirke Hermagor und Villach-Land. Des weiteren wurden 42 Vergrämungen aus bewohntem Gebiet beim Land Kärnten gemeldet und dokumentiert. In 22 Fällen führten diese in weiterer Folge auch zu Entnahmemöglichkeiten.

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Nach Nutztierrissen

Vonseiten des Landes wird versichert, dass die Einhaltung der Kärntner Risikowolfsverordnung sowie des Kärntner Alm- und Weideschutzgesetzes bei jedem einzelnen Abschuss genauestens überprüft wurde. Allen drei Schadwolf-Abschüssen gingen offenbar unmittelbare Angriffe auf Nutztiere voraus. Der zuständige Jagdreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) erklärt: „Bisher wurden uns heuer zehn Nutztierrisse gemeldet. Dass es noch nicht mehr sind, ist auch dem raschen Einschreiten der Jäger zu verdanken.“ Laut ihm konzentriert sich das Wolfsgeschehen in Kärnten weiterhin auf den Oberkärntner Raum. Auch im ersten Quartal wurden am meisten Wolfssichtungen und Entnahmen aus diesen Bezirken gemeldet.

Wolfsabschüsse in Kärnten: In Summe wurden in Kärnten im Jahr 2026 bisher zwölf Wölfe verordnungs- und gesetzeskonform entnommen.

Seit Inkrafttreten der ersten Wolfsverordnung mussten in Kärnten über 800 Mal Risikowölfe aus Siedlungsgebieten vergrämt werden.

insgesamt gab es seither 261 Entnahmemöglichkeiten und 42 Wolfsabschüsse. Quelle: Land Kärnten