Nach Abhol-Aus: Kärntner Bauer gibt täglich 300 Liter Milch gratis ab

Der Landwirt pflegt an seinem Hof die „Anbindehaltung“. Doch seit 1. Juli holt die „Kärntnermilch“ dessen Milch nicht mehr ab. Anstatt die rund 300 Liter Milch täglich zu entsorgen, greift er zu einer besonderen Maßnahme: Er verschenkt sie.

Kärntner Bauer verschenkt Milch

Der Grund liege darin, dass er die Auflagen der Agrarmarkt Austria (AMA) nicht erfüllen würde. Denn bereits seit Jänner 2024 gilt die Anbindehaltung laut den Kriterien als verboten. Da die „Kärntnermilch“ das AMA-Siegel trägt, wurde die Abholung eingestellt. Es müssen 90 Tage lang Auslauf für die Tiere möglich sein, was bei dem Kärntner Bauern seitens der Behörden teils noch anerkannt wurde. Doch es wurden Fristen gesetzt und diese ist mit 30. Juni abgelaufen. Zur „Kleinen Zeitung“ sagte Hipp, der sich nur mit zwei Möglichkeiten konfrontiert sieht: „250 bis 300 Liter Milch wegschütten oder sie verschenken. Daher kann jeder zu mir kommen und die Milch gratis abholen.“ Hipp war bislang für 5 Minuten nicht erreichbar.

Verstoß gegen die Auflagen

Die „Kärntnermilch“ stellte ihre Abholung ein, da die gewissen Kriterien nicht vorliegen. Helmut Petschar, Geschäftsführer der Kärntnermilch teilte gegenüber der „Kleinen Zeitung“ mit: „Er hatte Möglichkeiten, dies zu korrigieren, es aber nicht getan. Daher wurde er gesperrt. Wir haben unsere Auflagen und daran werden wir uns halten. Ich kann kein Milchpackerl verkaufen, in dem kein AMA-Produkt drinnen ist.“ Doch Petschar betonte ebenfalls, dass der Landwirt unterstützt werde, er müsse einen Auslauf für die Tiere garantieren, dann würde es Nachkontrollen geben. Vonseiten der Landwirtschaftskammer Kärnten heißt es, dass Landwirte während der Phase der Umstellung unterstützt wurden. So teilt Johann Burgstaller, Tierschutzdirektor der Landwirtschaftskammer, mit, dass man immer Möglichkeiten aufgezeigt habe, Umbauten zu machen beziehungsweise Weiden zu schaffen: „Es gibt einfach Auflagen, die festlegen, wann ein AMA-Gütesiegel nicht mehr ausgestellt werden kann.“

Milchtank ist voll – Leute kommen Milch gratis holen

Der Landwirt würde aktuell über nicht ganz so viel Platz verfügen, er habe eine Landstraße, ein öffentliches Wegerecht der Gemeinde am Grundstück, sowie ein Servitutsrecht. Er sagte noch zum Medium: „Derzeit verfüge ich lediglich über Platz für vielleicht fünf, sechs Kühe. Andererseits liefere ich Kärntens beste Milch. Der Stall ist sauber, die Kühe sind sauber, es geht ihnen gut.“ Der Mistplatz soll umgestaltet werden, sodass die Tiere mehr Auslauf haben, dann will er um eine erneute Prüfung ansuchen. Sein Tank wäre voll, betont er, es würden auch schon Leute Milch bei ihm holen.