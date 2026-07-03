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Foto zu einem Beitrag von 5min.at: Schild weist auf eine Baustelle hin.
Die Ossiacher Süduferstraße und der angrenzende Geh- und Radweg werden am Samstag, dem 4. Juli, wegen Instandsetzungsarbeiten der Kärnten Netz GmbH vorübergehend gesperrt.
Feldkirchen
03/07/2026
Verkehrsbeschränkung

Bauarbeiten: Sperre der Ossiacher Süduferstraße am Samstag

Die Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen informiert über vorübergehende Verkehrsbeschränkungen auf der Ossiacher Süduferstraße L49 und dem parallel verlaufenden Geh- und Radweg im Abschnitt zwischen Heiligen Gestade und Ostriach.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)
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Die Maßnahme gilt für den 4. Juli 2026 von 7 bis 12 Uhr. In diesem Zeitraum besteht ein generelles Fahrverbot in beide Richtungen. Die Verkehrsbeschränkung ist aufgrund von dringend erforderlichen Instandsetzungsarbeiten der Kärnten Netz GmbH im steilen Gelände zur Sicherung der Stromversorgung erforderlich. Die Umleitung erfolgt über die B94 Ossiacher Straße.

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