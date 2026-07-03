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Bauarbeiten: Sperre der Ossiacher Süduferstraße am Samstag
Die Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen informiert über vorübergehende Verkehrsbeschränkungen auf der Ossiacher Süduferstraße L49 und dem parallel verlaufenden Geh- und Radweg im Abschnitt zwischen Heiligen Gestade und Ostriach.
Die Maßnahme gilt für den 4. Juli 2026 von 7 bis 12 Uhr. In diesem Zeitraum besteht ein generelles Fahrverbot in beide Richtungen. Die Verkehrsbeschränkung ist aufgrund von dringend erforderlichen Instandsetzungsarbeiten der Kärnten Netz GmbH im steilen Gelände zur Sicherung der Stromversorgung erforderlich. Die Umleitung erfolgt über die B94 Ossiacher Straße.
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