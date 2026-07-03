Nach Unfall: Betrunkener Lenker von eigenem Auto überführt

Die Beamten mussten wohl verdutzt gewesen sein, als sie zu einem Unfall in Spittal alarmiert wurden, ein Auto im Straßengraben lag, aber vom Lenker weit und breit jede Spur fehlte.

Nachdem ein Mann mit seinem Auto im Straßengraben landete, flüchtete er - doch sein E-Call alarmierte die Polizei.

Nachdem ein Mann mit seinem Auto im Straßengraben landete, flüchtete er - doch sein E-Call alarmierte die Polizei.

Am heutigen Freitag kam es in der Früh gegen 5.11 Uhr im Bezirk Spittal an der Drau nach der Auslösung eines E-Call-Systems zu einem Polizeieinsatz. Die einschreitenden Beamten fanden ein verunfalltes Fahrzeug in einem Straßengraben vor. Der Fahrzeuglenker befand sich jedoch nicht mehr an der Unfallstelle.

Polizei stellte Ermittlungen an

„Im Zuge der Ermittlungen konnte der Zulassungsbesitzer, ein 29-jähriger Mann, an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Zunächst gab der Mann an, zwar soeben nach Hause gekommen zu sein, das Fahrzeug jedoch nicht gelenkt zu haben“, teilt die Kärntner Polizei in einer Aussendung mit. Wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gelenkt habe, wollte er nicht bekannt geben.

Alkotest ergab schwere Alkoholisierung

„Nach Vorhalt der Spurenlage und der Endlage des Fahrzeuges räumte der 29-Jährige schließlich ein, den PKW selbst gelenkt zu haben. Ein mit dem Mann durchgeführter Alkomattest ergab eine schwere Alkoholisierung“, so die Beamten weiter. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.