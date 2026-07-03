Neues Online-Deutschtool für Asylwerber in Kärnten

Wer in Kärnten Leistungen aus der Grundversorgung erhalten möchte, muss künftig verpflichtend Deutsch lernen. Ein neues, kostenloses Online-Sprachlerntool soll den Einstieg ab dem ersten Tag ermöglichen.

Wie Fellner erklärte, gehe das Online-Lernangebot aus der Kärntner Hausordnung hervor: "Das Erlernen der deutschen Sprache für Asylsuchende ist eine Voraussetzung dafür, Grundversorgungsleistungen zu erhalten."

Wie Fellner erklärte, gehe das Online-Lernangebot aus der Kärntner Hausordnung hervor: "Das Erlernen der deutschen Sprache für Asylsuchende ist eine Voraussetzung dafür, Grundversorgungsleistungen zu erhalten."

Am heutigen Freitag präsentierten Landeshauptmann und Asylreferent Daniel Fellner sowie Vertreter des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) das neue digitale Sprachangebot in Klagenfurt. Für das Land ist klar: Sprache ist die Basis für ein funktionierendes Zusammenleben. „Wer Deutsch spricht, findet schneller Orientierung, kann Kontakte knüpfen und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen“, betont Fellner. Mit dem Projekt nimmt Kärnten österreichweit eine Vorreiterrolle ein, teilt das Land in einer Aussendung mit. Aktuell befinden sich im Bundesland 1.652 Menschen in der Grundversorgung, darunter rund 747 Vertriebene.

Pflicht durch die Kärntner Hausordnung

Wie Fellner erklärte, gehe das Online-Lernangebot aus der Kärntner Hausordnung hervor: „Das Erlernen der deutschen Sprache für Asylsuchende ist eine Voraussetzung dafür, Grundversorgungsleistungen zu erhalten.“ Bisherige Hürden sollen durch das digitale Deutschlernangebot auf sprachportal.at überwunden werden: Es sei niederschwellig, benötigt weder zusätzliche Logistik noch zusätzliches Personal und ist jederzeit für alle zugänglich. Die einzige Voraussetzung sind ein Smartphone und Internet, so Daniela Berger vom ÖIF, die die technischen und inhaltliche Komponenten des digitalen Sprachlernangebots vorstellte. So führe ein QR-Code zum Online-Lernkurs, der aus elf thematischen Modulen bestehe. Insgesamt stehen rund 5.000 Online-Übungen kostenlos zur Verfügung. Die absolvierten Einheiten werden mittels Zertifikats abgeschlossen. Einmal pro Woche gibt es auch einen Live-Online-Kurs mit Betreuer darüber hinaus stehen über 70 weiterführende Online-Kurse pro Woche am ÖIF-Sprachportal zur Verfügung.

©LPD Kärnten/Kuess | Am Foto: Mandana Poureh (Integrationsbeauftragte Land Kärnten), Roland Goiser (Stellvertretender Direktor Österreichischer Integrationsfonds OIF), LH Daniel Fellner, Daniela Berger (Gesamtleitung Sprache ÖIF) ©LPD Kärnten/Kuess | Am Foto: LH Daniel Fellner, Mandana Poureh (Integrationsbeauftragte Land Kärnten), Daniela Berger (Gesamtleitung Sprache ÖIF), Roland Goiser (Stellvertretender Direktor Österreichischer Integrationsfonds OIF)

„Mit diesem Angebot wird der Kärntner Weg konsequent ausgebaut“

Über den bereits durchgeführten Testlauf des Online-Tools informierte die Integrationsbeauftragte des Landes, Mandana Poureh. In zwei Quartieren wurde das Sprachlernangebot bereits getestet und positiv aufgenommen: „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren motiviert und mit großer Freude dabei und freuen sich über die Flexibilität des Lerntools.“ Das zeige, so Fellner, dass viele Menschen sich integrieren wollen, wenn ihnen die richtigen Möglichkeiten geboten werden – das bestehende Angebot würde nun sinnvoll ergänzt werden. „Mit diesem Angebot wird der Kärntner Weg konsequent ausgebaut. Bereits seit 2017 investiert das Land in Deutschkurse als Kern von Integrationsmaßnahmen. Das digitale Lernen ergänzt das bestehende Angebot sinnvoll und schafft einen früheren Einstieg.“

Sprachlernangebot des ÖIF erweitert

Für Personen mit Alphabetisierungsbedarf werde laut Roland Goiser, stellvertretender Direktor des ÖIF, das bestehende Sprachlernangebot des ÖIF erweitert. Täglich würden mehr als 25.000 Personen mit dem ÖIF Deutsch lernen: „Das gemeinsam mit dem Land Kärnten ausgearbeitete neue Lernangebot ‚Die 100 ersten Wörter und Sätze‘ ermöglicht einen besonders niederschwelligen Einstieg ins Deutschlernen und vermittelt jene Wörter und Sätze, die im Alltag unmittelbar gebraucht werden: beim Grüßen und Fragen, beim Einkaufen, beim Verstehen von Terminen oder beim Finden des richtigen Weges.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.07.2026 um 16:47 Uhr aktualisiert