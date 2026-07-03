Medaillen-Regen: Kärntner Special-Olympics-Team glänzt in Wien

Großer Erfolg bei den 9. Nationalen Special Olympics Sommerspielen in Wien: Das Team des DSG Behindertensportvereins Kärnten trotzte der extremen Hitze und kehrte mit zahlreichen Medaillen im Gepäck nach Hause zurück.

Die 9. Nationalen Special Olympics Sommerspiele in Wien wurden für den DSG Behindertensportvereins (BSV) Kärnten zu einem vollen Erfolg. Vom 25. bis 30. Juni zeigten die 29 Kärntner Athleten außergewöhnliche Leistungen und brachten zahlreiche Gold-, Silber- und Bronzemedaillen in die Heimat.

Ein starkes Team in zwei Sektionen

Kärnten war in der Bundeshauptstadt stark vertreten: Die Sektion „DSG Team Grafenstein“ unter der Leitung von Peter Schwagerle reiste mit 26 Sportlern, drei Unified-Partnern und sechs Trainern zu den Bowlingbewerben im Wiener Prater an. Die Sektion „DSG BSV Kärnten Diversity“, angeführt von Katharina Zablatnik-Rotim, schickte drei Sportler zu den Schwimmbewerben ins Floridsdorfer Bad. Neben dem Medaillenregen durften sich die Schwimmer auch über mehrere persönliche Bestzeiten freuen. Vor der Abreise gab es in der CineCity Klagenfurt bereits einen emotionalen Reisesegen von Dechant Anton Opetnik und motivierende Worte von Vizebürgermeister Valentin Egger. In Wien wartete dann ein echtes Highlight. Wie der Verein in einer Aussendung mitteilt, durfte das Team eine besondere Einladung wahrnehmen: „Auf Einladung von Bundesministerin Claudia Bauer durfte das Team das Bundeskanzleramt besuchen – ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten.“

40 Grad Hitze als größte Herausforderung

Die extremen Wetterbedingungen mit Temperaturen von bis zu 40 Grad verlangten den Sportlern alles ab. Aus Sicherheitsgründen mussten sogar einige Outdoor-Bewerbe wie der Radsport abgesagt werden. Davon waren auch zwei Sportler und zwei Betreuer des Lebensraums Birkenhof betroffen, die mit dem Kärntner Team angereist waren. Anstatt den Kopf hängenzulassen, zeigten sie laut Aussendung riesigen Sportsgeist: Sie wurden kurzerhand zu den lautstärksten Fans auf der Bowlingbahn und peitschten das DSG-Team zu Höchstleistungen. Mit unzähligen Medaillen, bleibenden Erinnerungen an die stimmungsvollen Feiern und dem Stolz über gelebte Inklusion trat das Kärntner Erfolgsteam schließlich die Heimreise an.