Sommergala 2026: Kärntens Wirtschaft setzt Zeichen für den Wandel

Die Sommergala stand ganz im Zeichen der Metamorphose und bot den Rahmen für einen Abend voller Begegnungen, inspirierender Impulse, kulinarischer Highlights und eindrucksvoller künstlerischer Inszenierungen.

Die Sommergala stand ganz im Zeichen der Metamorphose und bot den Rahmen für einen Abend voller Begegnungen, inspirierender Impulse, kulinarischer Highlights und eindrucksvoller künstlerischer Inszenierungen.

Unter dem Motto „Metamorphose“ stand der Abend ganz im Zeichen von Veränderung, Weiterentwicklung und gemeinsamer Zukunftsgestaltung. Mit einem abwechslungsreichen Programm, eindrucksvollen Showacts, kulinarischen Highlights und zahlreichen Gelegenheiten zum Austausch wurde die Sommergala erneut zum größten Netzwerktreffen der Kärntner Wirtschaft, heißt es in einer Aussendung.

„Metamorphose steht für den Wandel“

„Metamorphose steht für den Wandel, den Unternehmerinnen und Unternehmer tagtäglich leben. Sie entwickeln ihre Betriebe weiter, treffen mutige Entscheidungen und gestalten die Zukunft unseres Landes aktiv mit. Genau dieses Engagement wollten wir mit der diesjährigen Sommergala sichtbar machen“, betonte Wirtschaftsbund Kärnten Obmann Jürgen Mandl. Auch WB-Direktorin Sylvia Gstättner hob die Bedeutung des Mottos hervor: „Veränderung gelingt nicht allein. Sie braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen, Ideen einbringen und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Die Sommergala soll genau diese Haltung widerspiegeln und den Austausch zwischen den Unternehmerinnen und Unternehmern fördern.“

Hochkarätiges Showprogramm in Velden

Ein besonderer Programmpunkt waren die eigens produzierten Statements von Unternehmern und Funktionären aus ganz Kärnten. Persönliche Gedanken zu Veränderung, Mut und Mitgestaltung machten deutlich, wie unterschiedlich Wandel erlebt wird – und wie sehr starke Netzwerke dabei unterstützen können. Für besondere Begeisterung sorgte das hochkarätige Showprogramm des Abends. Ein emotionaler Höhepunkt war die spektakuläre Aerial-Performance von Shad Performance, die von der Mood Music Crew musikalisch eindrucksvoll begleitet wurde. Die Band eröffnete den Abend zunächst in kleiner Besetzung und entfaltete zum Showact als achtköpfige Big Band ihre ganze Klangvielfalt – ein Zusammenspiel aus Artistik und Live-Musik, das das Motto „Metamorphose“ auf eindrucksvolle Weise erlebbar machte, wird weiters mitgeteilt. Ergänzt wurde das Programm durch Walking Acts, kulinarische Genussstationen, die eigens gestaltete Metamorphose Cocktail Bar sowie zahlreiche Begegnungen und Gespräche, die den Netzwerkgedanken des Abends unterstrichen.

©Peter Just | Rund 400 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft folgten am Donnerstagabend der Einladung des Wirtschaftsbund Kärnten zur diesjährigen Sommergala ins Casineum Velden.

Zusammenhalt als Erfolgsrezept

Die Sommergala unterstrich einmal mehr die Rolle des Wirtschaftsbund Kärnten als Plattform für Vernetzung, Austausch und gemeinsame Gestaltung, so vonseiten der Veranstalter. In einer Zeit großer wirtschaftlicher Herausforderungen wurde ein klares Zeichen gesetzt: Veränderung gelingt dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen und gemeinsam Zukunft gestalten.