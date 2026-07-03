„Mein Lokal, Dein Lokal“: Diese zwei Kärntner Restaurants holten den Sieg

Die beliebte Kabel-Eins-Doku „Mein Lokal, Dein Lokal“ machte Station am Wörthersee. Am Ende gab es eine absolute Sensation, denn es kam zum Doppelsieg.

Große Freude bei den Teilnehmern der Wörthersee-Woche von „Mein Lokal, Dein Lokal“: Das See.Stern Restaurant & Lounge in Reifnitz und das Restaurant Laguna im Das Seepark Wörthersee Resort in Klagenfurt sichern sich gemeinsam den Sieg.

Große Freude bei den Teilnehmern der Wörthersee-Woche von „Mein Lokal, Dein Lokal“: Das See.Stern Restaurant & Lounge in Reifnitz und das Restaurant Laguna im Das Seepark Wörthersee Resort in Klagenfurt sichern sich gemeinsam den Sieg.

In der Wörthersee-Woche des TV-Formats „Mein Lokal, Dein Lokal“ präsentierten fünf Gastronomen gemeinsam ihre Region. Was als TV-Wettbewerb begann, endete mit einer besonderen Freundschaft und einem Doppelsieg. Alle Infos bekommst du hier.

Doppelsieg bei „Mein Lokal, Dein Lokal“

Teil der Wörthersee-Woche waren das Magdas Lokal in Klagenfurt mit Gastgeberin Gudi Lopan, das Restaurant Laguna im Das Seepark Wörthersee Resort mit Gastgeberin Tanja Kürbisch, das Gourmet-Bistro Seensucht in Sekirn mit Gastgeber Klaus Michael Dolleschall, der Kanonenhof in Lambichl mit Gastgeber Miha Pesan sowie das See.Stern Restaurant & Lounge in Reifnitz mit Gastgeber Stefan Sternad. Das See.Stern Restaurant & Lounge in Reifnitz und das Restaurant Laguna im Das Seepark Wörthersee Resort in Klagenfurt sicherten sich ex aequo den ersten Platz. Für die fünf Gastgeber bleibt jedoch vor allem eines in Erinnerung: der außergewöhnliche Zusammenhalt innerhalb der Gruppe, heißt es in einer Aussendung.

Die Platzierungen im Überblick Platz ex aequo – 48 Punkte See.Stern Restaurant & Lounge, Reifnitz

Restaurant Laguna, Das Seepark Wörthersee Resort, Klagenfurt Platz ex aequo – 44 Punkte Magdas Lokal, Klagenfurt

Gourmet-Bistro Seensucht, Sekirn Platz – 41 Punkte Restaurant Kanonenhof, Lambichl

Besondere Dynamik zwischen den Teilnehmern

Mit jeweils 38 von 40 Punkten durch die vier Mitbewerber gingen das See.Stern und das Restaurant Laguna als Führende in die finale Bewertung. Spitzenkoch Ali Güngörmüş bestätigte dieses Ergebnis eindrucksvoll und vergab beiden Betrieben die volle Punktezahl von zehn Punkten. Damit erreichten beide Häuser 48 Punkte und teilten sich den Gesamtsieg der Wörthersee-Woche. Das Magdas Lokal in Klagenfurt sowie das Gourmet-Bistro Seensucht in Sekirn belegten mit jeweils 44 Punkten den zweiten Platz ex aequo, der 3te Platz ging an den Kanonenhof in Lambichl welcher 41 Punkte erreichte. Bereits während der Dreharbeiten im Herbst 2025 entwickelte sich zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine besondere Dynamik, heißt es weiter. Statt Konkurrenzdenken standen gegenseitiger Respekt, Wertschätzung und die gemeinsame Leidenschaft für Gastronomie im Mittelpunkt. Aus Mitbewerbern wurden Freunde, die bis heute in engem Kontakt stehen.

Gehst du oft in Restaurants essen? Ja, das ist ein Luxus, den ich mir gerne und oft gönne Nein, ist mir zu teuer Manchmal, aber zu oft kann ich mir das nicht leisten Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Wir haben uns gegenseitig unterstützt und …“

„Natürlich freut man sich über einen Sieg. Was für mich aber viel wertvoller ist, sind die Menschen, die ich durch diese Woche kennenlernen durfte. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, voneinander gelernt und gemeinsam versucht, unsere Region bestmöglich zu präsentieren. Genau das macht diesen Erfolg für mich so besonders“, sagt Stefan Sternad vom See.Stern Restaurant & Lounge. Auch Tanja Kürbisch vom Restaurant Laguna sieht den Erfolg als gemeinsames Ergebnis einer außergewöhnlichen Woche: „Jeder Betrieb hat seine eigene Geschichte, seine eigene Handschrift und seine eigenen Stärken. Gerade diese Vielfalt hat unsere Runde ausgemacht. Deshalb fühlt sich dieser Doppelsieg nicht wie ein Erfolg zweier Betriebe an, sondern wie eine Auszeichnung für die gesamte Region und alle Teilnehmer.“

Sternad: „Für mich war es eine besondere Erfahrung“

Für Stefan Sternad schloss sich mit der Teilnahme auch ein persönlicher Kreis. Bereits vor einigen Jahren gewann das Gasthaus Messnerei am Sternberg eine Staffel von „Mein Lokal, Dein Lokal“, damals vertreten durch Dani Sternad. Nun stand Stefan Sternad erstmals selbst als Gastgeber und Koch vor der Kamera und durfte sich gemeinsam mit Tanja Kürbisch über den Gesamtsieg freuen. „Für mich war es eine besondere Erfahrung, erstmals selbst Gastgeber in diesem Format zu sein. Gleichzeitig hat diese Woche gezeigt, wie stark die Gastronomie rund um den Wörthersee heute aufgestellt ist. Jeder Betrieb hat seine eigene Identität – und genau diese Vielfalt macht unsere Region aus.“