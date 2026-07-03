Kärnten: Bis zu 29 Grad und viel Sonnenschein am Samstag

Der Samstag bringt in ganz Kärnten recht sonniges Wetter. Zudem erwarten uns wieder fast 30 Grad.

„Die nachmittäglichen Quellwolken sowie ein paar Wolken, welche von Norden durchziehen, bleiben harmlos. Es weht mäßiger Wind aus nördlicher Richtung“, heißt es vonseiten der Meteorologen der Geosphere Austria. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen acht und 13 Grad, am Nachmittag hat es 24 bis 29 Grad.