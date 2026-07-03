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Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Seerose.
Der Samstag zeigt sich in Kärnten von seiner sonnigen Seite.
Kärnten
03/07/2026
Wetterprognose

Kärnten: Bis zu 29 Grad und viel Sonnenschein am Samstag

Der Samstag bringt in ganz Kärnten recht sonniges Wetter. Zudem erwarten uns wieder fast 30 Grad.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(57 Wörter)
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„Die nachmittäglichen Quellwolken sowie ein paar Wolken, welche von Norden durchziehen, bleiben harmlos. Es weht mäßiger Wind aus nördlicher Richtung“, heißt es vonseiten der Meteorologen der Geosphere Austria. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen acht und 13 Grad, am Nachmittag hat es 24 bis 29 Grad.

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