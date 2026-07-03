45 Jahre: Kärntner Traditionsgasthof feierte besonderes Jubiläum

Beim Buggl Volte stand heuer der Dämmerschoppen ganz im Zeichen eines besonderen Jubiläums. Seit mittlerweile 45 Jahren ist das beliebte Ausflugsziel auf über 1.000 Metern Seehöhe ein Treffpunkt.

Das beeindruckende Panorama sorgte einmal mehr für Begeisterung – und so meinte man mit einem Augenzwinkern, dass man an besonders klaren Tagen sogar bis nach New York sehen könne. Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurde der Familie Volte eine besondere Ehre zuteil. Für ihre langjährigen Verdienste um den Tourismus und die Gastfreundschaft erhielt sie das Landeswappen des Landes Kärnten – eine der höchsten Auszeichnungen des Landes.

Zahlreiche bekannte Gäste bei der Feier

Zahlreiche Gratulanten, Ehrengäste sowie viele Besucher feierten gemeinsam dieses besondere Ereignis. Bei bester Stimmung, musikalischer Unterhaltung und regionalen Köstlichkeiten wurde bis in die Abendstunden gefeiert. Das 45-jährige Jubiläum des „Buggl Volte“ wurde damit zu einem Fest voller Tradition, Gemeinschaft und Kärntner Herzlichkeit. Mit dabei: die Musiker John Otti und Barney Mälzer, Radiomoderator Mike Diwald, Weinexperte Günther Jordan, Landeshauptmann Stellvertreter Martin Gruber, Hirter Geschäftsführer Klaus Möller, Kabarettist Peter Kowal uvm.