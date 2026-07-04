Gefahr im Verzug: Einsatzkräfte brechen Wohnungstür auf

Die Freiwilligen Feuerwehren Bleiburg und Loibach, die Polizei und der Rettungsdienst wurden am Freitag zu einem Mehrparteienhaus im Bezirk Völkermarkt alarmiert. Im Bereich einer Wohnung kam es zu starker Rauchentwicklung.

Ein Nachbar hatte die starke Rauchentwicklung im Bereich einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Bezirk Völkermarkt bemerkt. Infolgedessen alarmierte er die Einsatzkräfte. „Da die Wohnungstüre versperrt war und eine Notlage des Wohnungsinhabers nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Wohnung aufgrund von Gefahr im Verzug gewaltsam geöffnet“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Bleiburg. Und tatsächlich …

Mieter lag schlafend auf der Couch

Sofort begannen die Feuerwehrleute mit der Durchsuchung der stark verrauchten Wohnung. „Der 55-jährige Mieter lag schlafend auf einer Couch im Wohnzimmer“, schildern die Polizisten. Einen Kochtopf mit Essen hatte er zuvor wohl auf dem eingeschalteten Elektroherd vergessen. „Der Mann dürfte während der Essenszubereitung eingeschlafen sein“, mutmaßen die Beamten. Er wurde aufgrund des Verdachts einer leichten Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt.