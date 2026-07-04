Alko-Fahrt am Wörthersee: Bootslenker flüchtet vor der Polizei

Nicht den Führerschein, sondern sein Schiffsführerpatent verlor ein 58-jähriger am Freitagabend. Der Mann ist stark alkoholisiert mit einem Motorboot auf dem Wörthersee gefahren.

Zeugen hatten am Abend Anzeige bei der Polizei erstattet. Sofort machten sich die Beamten auf den Weg in die Veldener Bucht, wo sie einen 58-jährigen Mann beim Auslaufen mit seinem Motorboot auf den Wörthersee beobachten konnten. „Der Mann setzte seine Fahrt trotz deutlicher und lautstark wahrnehmbarer Anhaltezeichen sowie Blickkontakt mit den einschreitenden Beamten in Richtung Klagenfurt fort“, erklärt die Exekutive.

Polizei ließ sich nicht beirren

Sie kannten die Gegend, hatten längst Erfahrung hinsichtlich der üblichen Anlegestellen. 20 Minuten später passten sie den Mann in Schiefling ab und unterzogen ihn einer Schifffahrtskontrolle. „Ein durchgeführter Alkovortest ergab eine schwere Alkoholisierung“, stellen die Polizisten fest. Dem Mann wurde das Schiffsführerpatent vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.07.2026 um 07:22 Uhr aktualisiert