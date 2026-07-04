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/ ©Montage: Canva & Google Streetview
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt eine Pizza sowie die Pizzeria Don Carlo in Völkermarkt.
Beste Pizza Kärntens: Die Pizzeria Don Carlo in Völkermarkt gewinnt das Falstaff-Voting.
Kärnten
04/07/2026
Neue Nummer eins

Falstaff-Voting entschieden: Hier gibt es die beste Pizza Kärntens

Es ist offiziell: Die Falstaff-Community kürte das Restaurant Don Carlo in Völkermarkt zur besten Pizzeria Kärntens.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
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Wo gibt es die beste Pizza im Land? Das Falstaff-Magazin hat seine Community auch heuer wieder abstimmen lassen. Nach einer Nominierungsphase traten die zehn am häufigsten empfohlenen Betriebe in einem Online-Voting gegeneinander an. Inzwischen steht das Ergebnis fest: Die Pizzeria Don Carlo in Völkermarkt hat das Rennen für sich entschieden. Damit stieß das Lokal den Vorjahrssieger – nämlich Villa Meschik – vom Thron. Die Villacher Pizzeria erreichte 2026 den dritten Platz. Silber holte sich die Pizzeria Ristorante ETNA in Bleiburg.

Kärntens Top-10-Pizzerien:

  • Pizzeria Don Carlo, Völkermarkt
  • Pizzeria Ristorante Etna, Bleiburg
  • Villa Meschik Pizzeria, Villach
  • Pizzeria I Restaurant I Jagersberg RJB, Villach
  • Tommy’s Restaurant, Althofen
  • Bella Italia da Salvatore, Eberndorf
  • Pizzeria Vinissimo, Hermagor
  • Pazzeria, Klagenfurt
  • Piccobello Trattoria Pizzeria, Feldkirchen
  • Pizza Atelier, Spittal an der Drau

Quelle: www.falstaff.com

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