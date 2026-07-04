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Falstaff-Voting entschieden: Hier gibt es die beste Pizza Kärntens
Es ist offiziell: Die Falstaff-Community kürte das Restaurant Don Carlo in Völkermarkt zur besten Pizzeria Kärntens.
Wo gibt es die beste Pizza im Land? Das Falstaff-Magazin hat seine Community auch heuer wieder abstimmen lassen. Nach einer Nominierungsphase traten die zehn am häufigsten empfohlenen Betriebe in einem Online-Voting gegeneinander an. Inzwischen steht das Ergebnis fest: Die Pizzeria Don Carlo in Völkermarkt hat das Rennen für sich entschieden. Damit stieß das Lokal den Vorjahrssieger – nämlich Villa Meschik – vom Thron. Die Villacher Pizzeria erreichte 2026 den dritten Platz. Silber holte sich die Pizzeria Ristorante ETNA in Bleiburg.
Kärntens Top-10-Pizzerien:
- Pizzeria Don Carlo, Völkermarkt
- Pizzeria Ristorante Etna, Bleiburg
- Villa Meschik Pizzeria, Villach
- Pizzeria I Restaurant I Jagersberg RJB, Villach
- Tommy’s Restaurant, Althofen
- Bella Italia da Salvatore, Eberndorf
- Pizzeria Vinissimo, Hermagor
- Pazzeria, Klagenfurt
- Piccobello Trattoria Pizzeria, Feldkirchen
- Pizza Atelier, Spittal an der Drau
Quelle: www.falstaff.com
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