Falstaff-Voting entschieden: Hier gibt es die beste Pizza Kärntens

Wo gibt es die beste Pizza im Land? Das Falstaff-Magazin hat seine Community auch heuer wieder abstimmen lassen. Nach einer Nominierungsphase traten die zehn am häufigsten empfohlenen Betriebe in einem Online-Voting gegeneinander an. Inzwischen steht das Ergebnis fest: Die Pizzeria Don Carlo in Völkermarkt hat das Rennen für sich entschieden. Damit stieß das Lokal den Vorjahrssieger – nämlich Villa Meschik – vom Thron. Die Villacher Pizzeria erreichte 2026 den dritten Platz. Silber holte sich die Pizzeria Ristorante ETNA in Bleiburg.

Kärntens Top-10-Pizzerien: Pizzeria Don Carlo, Völkermarkt

Pizzeria Ristorante Etna, Bleiburg

Villa Meschik Pizzeria, Villach

Pizzeria I Restaurant I Jagersberg RJB, Villach

Tommy’s Restaurant, Althofen

Bella Italia da Salvatore, Eberndorf

Pizzeria Vinissimo, Hermagor

Pazzeria, Klagenfurt

Piccobello Trattoria Pizzeria, Feldkirchen

Pizza Atelier, Spittal an der Drau Quelle: www.falstaff.com