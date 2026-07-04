Mentoring-Programm verhilft Migranten zu Jobs in Kärnten

Der Einstieg in den österreichischen Arbeitsmarkt ist für Migranten oft schwierig. Genau hier setzt deshalb das Integrationsprojekt der Wirtschaftskammer, dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) und dem AMS an.

Menschen mit Migrationshintergrund stehen beim Schritt in die österreichische Berufswelt oft vor großen Hürden. Meist fehlen die richtigen Netzwerke, Sprachkenntnisse oder das Wissen über hiesige Bewerbungsverfahren. Genau hier setzt das Programm „Mentoring für Migrant:innen“ an: Erfahrene Fachkräfte begleiten die Teilnehmenden ein halbes Jahr lang, teilen dabei ihre berufliche Expertise, helfen bei Bewerbungen und vermitteln Kontakte. Auch heuer konnten 28 Mentoring-Tandems erfolgreich begleitet werden. Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl unterstreicht die Bedeutung des Programms: „Es schafft Chancen für Menschen und stärkt gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen.“

©WKK / Maria Wawrzyniak Es war der bisher größte Kärntner Durchgang des Programms „Mentoring für Migrant:innen“.

Integration als Schlüssel gegen Arbeitskräftemangel

Was erfolgreiche Integration bedeutet, zeigt sich letztlich am Arbeitsmarkt. AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig führt aus: „Gerade aus Kärntner Sicht – mit Blick auf die demografische Entwicklung und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt – sind solche Maßnahmen besonders bedeutend: Sie tragen dazu bei, das Arbeitskräftepotential bestmöglich zu nutzen, potenzielle Arbeitskräfte nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren und langfristig zu binden.“ Martin Häusl, Leiter des ÖIF-Integrationszentrums Kärnten, betont: „Besonders erfreulich ist es, dass in diesem Jahr mit 28 Mentoring-Tandems der bislang umfangreichste Durchgang realisiert werden konnte.“

Nachhaltige Wirkung

Die Wirkung des Mentoring-Programms zeigt sich oft erst langfristig: Viele der bisher 260 Teilnehmenden fanden erst Monatenach dem sechsmonatigen Projekt einen Job, der zu ihrer Ausbildung passt. Aus den entstandenen Kontakten entwickelten sich meist dauerhafte berufliche Netzwerke, welche in Einzelfällen sogar direkt in ein Arbeitsverhältnis führten. Heute ist ein Großteil der Absolventen erfolgreich im Berufsleben integriert.