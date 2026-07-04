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Ein Bild auf 5min.at zeigt Aaron und Timo.
Aaron und Timo wandern im Zeichen mentaler Gesundheit von Lienz nach Klagenfurt.
Bezirk Spittal/Drau
04/07/2026
Mentale Gesundheit
Leserstory

150 Kilometer: Kärntner „Pilgerbros“ wandern für den guten Zweck

Ein ehrgeiziges Ziel haben sich Aaron Osternig und Timo Traschitzke gesetzt. Die beiden Kärntner wollen innerhalb von fünf Tagen von Lienz nach Klagenfurt wandern. Das große Ziel: Auf mentale Gesundheit aufmerksam zu machen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(166 Wörter)
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Aaron und Timo sind in den sozialen Medien als „Pilgerbros“ bekannt. Aktuell steckt das Duo aus dem Bezirk Spittal an der Drau inmitten eines neuen Abenteuers. Innerhalb von fünf Tagen wollen sie knapp 150 Kilometer zurücklegen und von Lienz über den Weißensee und Feldkirchen bis nach Klagenfurt wandern. Los ging die Reise bereits am vergangenen Donnerstag, dem 2. Juli 2026.

Pilgern im Zeichen mentaler Gesundheit

„Im Zuge dieses Projekts möchten wir Gespräche über psychische Belastungen, Einsamkeit und den Umgang mit mentalen Herausforderungen fördern – besonders bei jungen Menschen“, erklären sie gegenüber 5 Minuten. Jung sind die beiden nämlich allemal. Erst vor wenigen Wochen haben sie die Matura abgeschlossen. „Da wir gerne wandern und spazieren gehen, wollten wir das mit einem guten Zweck verbinden“, so die beiden Kärntner, die sich aktuell im Bezirk Villach-Land befinden. Bis Montag wollen sie in der Landeshauptstadt eintreffen. Die 5 Minuten Redaktion drückt ihnen die Daumen.

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