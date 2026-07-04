2026 forderte schon elf Verkehrstote in Kärnten

In Kärnten ist die Zahl der Verkehrstoten zuletzt gestiegen: Seit Jahresbeginn verloren elf Menschen bei Unfällen auf den Straßen ihr Leben. Der VCÖ fordert angesichts dieser Entwicklung verstärkte Verkehrssicherheitsmaßnahmen.

Kärnten verzeichnet heuer gemeinsam mit Salzburg und der Steiermark mehr Verkehrstote im ersten Halbjahr. Insgesamt verloren elf Personen bei Unfällen ihr Leben, wie der VCÖ unter Berufung auf Innenministeriums-Daten berichtet. Das sind zwei mehr als in den Vergleichszeiträumen 2024 und 2025. Die größte Gruppe stellten Autoinsassen mit sechs Todesfällen.

Sorgenvoller Blick auf das zweite Halbjahr

Ein Blick auf die vergangenen drei Jahre zeigt zudem, dass es in Kärnten im zweiten Halbjahr fast doppelt so viele Verkehrstote gab, wie im ersten Halbjahr. Zwischen 2023 und 2025 kamen im zweiten Halbjahr 63 Menschen ums Leben, das sind um 29 mehr als im ersten Halbjahr. Darum pocht VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk auf verstärkte Verkehrssicherheitsmaßnahmen. „Zentrale Faktoren für die Verkehrssicherheit sind zum einen das Tempo und zum anderen die Aufmerksamkeit“, stellt Schenk klar. Darum fordert sie vermehrte Geschwindigkeitskontrollen und Maßnahmen gegen Handy am Steuer, um die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr zu erhöhen.