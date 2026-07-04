Am Konto bedient: Osttiroler fiel auf Fake-Website und Schockanruf rein

Ein dreister Cyberbetrug hat sich in Osttirol ereignet, bei dem ein Mann um eine Summe im niedrigen vierstelligen Eurobereich gebracht wurde.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Landespolizeidirektion Tirol nutzte der Betroffene bereits am 1. Juli eine gefälschte Internetseite, die von den Tätern täuschend echt nachgebaut worden war, ohne den Betrug zu bemerken.

Schritte, um höheren Schaden „zu vermeiden“

Zwei Tage später, am 3. Juli, meldete sich ein bislang unbekannter Mann telefonisch bei dem Osttiroler. Der Anrufer behauptete, dass unbefugte Personen Zugriff auf sein Bankkonto hätten und eine Abbuchung bereits erfolgt sei. Um vermeintlich weiteren finanziellen Schaden abzuwenden, leitete der Unbekannte das Opfer an, bestimmte Schritte zu befolgen.

Polizei ermittelt

Der Mann kam den Anweisungen nach, wodurch die Täter eine unberechtigte Abbuchung durchführen konnten. Die polizeilichen Ermittlungen zur Ausforschung der unbekannten Täterschaft sind bereits im Gange.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.07.2026 um 16:20 Uhr aktualisiert