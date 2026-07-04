Leichenfund in Tarvis: Parkschein liefert neue Erkenntnisse zum Todeszeitpunkt

Unterhalb des Mangart-Hangs nahe Tarvis wurden zwei tote slowenische Wanderer in einem Bachbett gefunden. Mittlerweile gibt es erste Erkenntnisse.

Nach dem Fund zweier toter Wanderer aus Slowenien nahe Tarvis – wir haben berichtet – deutet alles auf ein tragisches Unglück hin. Die italienischen Carabinieri sehen derzeit keinerlei Anzeichen für ein Verbrechen. Ein Spaziergänger hatte die Körper einer 49-jährigen Frau und ihres Sohnes am 29. Juni in einem trockenen Flussbett unterhalb des Mangart-Hangs entdeckt, wo sie etwa 50 Meter voneinander entfernt lagen.

23. Juni als möglicher Ankunftstag

Ein im Auto der Frau gefundener Parkschein wirft nun ein neues Licht auf den Unfallzeitpunkt. Zeigte die starke Verwesung der Körper anfangs in Richtung eines länger zurückliegenden Unglücks, belegt das Ticket nun den 23. Juni als Ankunftstag. Da am späten Nachmittag dieses Tages heftige Unwetter über der Region niedergingen, vermuten die Ermittler, dass es dadurch zum Unglück kam. Die sommerliche Hitze der Folgetage soll den Verwesungsprozess nachträglich beschleunigt haben.

Obduktion angeordnet

Etwa 100 Meter abseits der verunglückten Mutter stießen Rettungskräfte auf ihren Rucksack mitsamt des Autoschlüssels. Die Frau galt als bergerfahren und unternahm regelmäßig Touren mit ihrem Sohn, auch eine Vermisstenmeldung lag in Slowenien nicht vor. Die Staatsanwaltschaft Udine leitet das Verfahren und erhofft sich durch eine bevorstehende Obduktion der Verstorbenen Details zur exakten Todesursache.