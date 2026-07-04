Führerschein weg: Motorradfahrer mit 140 km/h geblitzt

Ein 51-jähriger Kärntner ist seinen Führerschein los. Er wurde auf der Turracher Straße in Kärnten mit nicht weniger als 140 km/h geblitzt.

Der Vorfall hat sich am Samstag, 4. Juli 2026, gegen 10.30 Uhr auf der Turracher Straße von Patergassen (Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten) kommend in Richtung Turracher Höhe ereignet. Ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war dort mit seinem Motorrad unterwegs und beschleunigte dieses auf der langen Geraden. Dort stand aber die Polizei und führte gerade Geschwindigkeitskontrollen durch. Der Motorradfahrer ging den Beamten dabei ins Netz, bei ihm wurden 140 km/h gemessen. Der Lenker musste seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben, eine Anzeige wurde bei der Bezirkshauptmannschaft ebenfalls erstattet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.07.2026 um 17:30 Uhr aktualisiert