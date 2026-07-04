Drama an der Hochalmspitze: 200-Kilo-Stein klemmt Bergsteiger ein

Ein 200 Kilo schwerer Stein klemmte bei einer Klettertour an der Hochalmspitze die Beine eines 38-Jährigen ein. Die Feuerwehr musste den Felsbrocken mit einem Hubzug anheben.

Zwei tschechische Bergsteiger starteten am Samstag gegen 5 Uhr in der Gemeinde Malta im Bezirk Spittal an der Drau zu einer hochalpinen Wanderung mit dem Ziel, die Hochalmspitze zu besteigen. Während des Aufstiegs befand sich einer der beiden 38-jährigen Männer etwa zehn Meter im Vorstieg und wurde von seinem Begleiter gesichert. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich plötzlich ein rund 200 Kilogramm schwerer Stein, stürzte in Richtung des sichernden Bergsteigers und traf diesen im Bereich der Beine.

Schwieriger Einsatz

Der vorausgegangene Kletterer stieg sofort zu seinem verletzten Kollegen ab und leitete umgehend die Rettungskette in Gang. Da der schwere Stein die Beine des Mannes einklemmte, war eine direkte Bergung durch den Notarzthubschrauber zunächst nicht möglich. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers flog daraufhin Bergretter sowie einen Bergrettungsarzt direkt zum Unfallort.

Nach Lienz geflogen

Um den Verunglückten zu befreien, musste ein Hubzug der Freiwilligen Feuerwehr Malta an die Unfallstelle gebracht werden. Mit dem Gerät gelang es den Rettungskräften schließlich, den Felsbrocken so weit anzuheben, dass der Verletzte medizinisch versorgt und für den Abtransport vorbereitet werden konnte. Der Mann wurde im Anschluss vom Notarzthubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Lienz geflogen.