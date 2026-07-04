Unglück beim Obstpflücken: Osttiroler stürzte drei Meter tief von Aluleiter

Bei einem Gartenarbeitsunfall in Osttirol ist Samstagmittag ein Mann verletzt worden, wie die Landespolizeidirektion Tirol berichtet,

Ein 67-jähriger Österreicher war gegen 13 Uhr auf dem Grundstück eines Anwesens in Mitteldorf mit dem Pflücken von Obst beschäftigt. Um an die Früchte zu gelangen, stieg er auf eine angelehnte Aluminiumleiter. Aus einer Höhe von rund drei Metern verlor der Mann plötzlich den Halt und stürzte rückwärts zu Boden.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Seine Ehefrau, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielt, wählte sofort den Notruf und alarmierte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung durch Ersthelfer, Sanitäter und einen Notarzt aus Virgen wurde der Verunfallte mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.07.2026 um 18:17 Uhr aktualisiert