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Das Bild auf 5min.at zeigt die Wasserrettung im Einsatz.
Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort.
Drobolach/Faak
04/07/2026
Aktueller Einsatz

Großeinsatz in Strandbad am Faaker See: „Eine Person soll fehlen“

Großeinsatz am Faaker See: Feuerwehr, Wasserrettung und Polizei suchten am Samstagabend nach einer vermissten Person, auch Boote waren im Einsatz.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Wie mehrere Leser am Samstagabend gegenüber 5 Minuten berichteten, kommt es aktuell bei einem Strandbad am Faaker See zu einem größeren Aufkommen von Einsatzkräften. „Es sind mehrere Feuerwehrautos vorbeigefahren und auch wieder ein Feuerwehrauto mit einem Boot hinten dran am Hänger“, schilderte eine weitere Leserin.

Das Bild auf 5min.at zeigt die Wasserrettung im Einsatz.
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Person wird gesucht

Mittlerweile bestätigte die FF Drobollach den Einsatz: „Es ist noch eine unklare Situation, es soll eine Person fehlen. Rettung, Polizei, Feuerwehr und Wasserrettung sind vor Ort“, schilderte OBI Alexander Gasperschitz von der Feuerwehr. Ob tatsächlich eine Person abhandengekommen ist, ist noch unklar. Aus diesem Grund sind auch mehrere Boote am Wasser im Einsatz.

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