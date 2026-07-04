Erstmals in Kärnten verliehen: Große Ehre für Rettungshunde-Chef

Die ÖRHB Kärnten feiert einen doppelten Meilenstein. Neben dem neuen Standort im Haus der Sicherheit wurden auch die Einsatzleitfahrzeuge feierlich gesegnet.

Raffael Kalt wurde im neuen Haus der Sicherheit als erstes Kärntner Mitglied mit dem Verdienstabzeichen in Gold ausgezeichnet.

Raffael Kalt wurde im neuen Haus der Sicherheit als erstes Kärntner Mitglied mit dem Verdienstabzeichen in Gold ausgezeichnet.

Die feierliche Einweihung der neuen Räumlichkeiten der Österreichischen Rettungshundebrigade (ÖRHB) Landesgruppe Kärnten im Haus der Sicherheit ging mit der Segnung neuer Einsatzleitfahrzeuge einher und bildete zudem die Kulisse für eine außergewöhnliche Würdigung.

Verabschiedung nach 13 Jahren

Im Rahmen seiner Verabschiedung erhielt Landeseinsatzleiter Raffael Kalt im Beisein von Repräsentanten aus Politik, Behörden und verschiedenen Einsatzorganisationen die höchste Auszeichnung, die von der Österreichischen Rettungshundebrigade vergeben wird. Damit wurde die Ehrung zum ersten Mal an ein Mitglied der Kärntner Landesgruppe überreicht. Kalt, der der Organisation insgesamt seit zwei Jahrzehnten angehört, prägte die Entwicklung der Landesgruppe durch seine 13-jährige Tätigkeit in der Landeseinsatzleitung entscheidend.

©ÖRHB Die ÖRHB Landesgruppe Kärnten bekundete ihren Dank.

Ehrenzeichen für besondere Verdienste in Gold

Mit der höchsten Auszeichnung, dem Ehrenzeichen für besondere Verdienste in Gold, werden neben der langjährigen Funktionärstätigkeit vor allem außerordentliche Leistungen für den Fortschritt der Organisation gewürdigt. Die ÖRHB Landesgruppe Kärnten bekundete ihren Dank für die jahrelange ehrenamtliche Führungsarbeit und das Wirken im Bereich der Kärntner Rettungshundearbeit, wodurch bedeutende Grundlagen für die Zukunft geschaffen wurden.