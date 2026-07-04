Wetter in Kärnten: Sonntag bringt bis zu 29 Grad und vereinzelte Schauer

Kärnten steht ein überwiegend freundlicher Sonntag bevor. Das Wetter präsentiert sich weite Teile des Tages von seiner sonnigen und sommerlich warmen Seite, auch wenn sich am Himmel insgesamt ein paar Wolken bilden.

Veränderungen zum Vortag gibt es vor allem beim Wind und am Abend. Dazu teilt die GeoSphere Austria mit: „Im Laufe des Tages kommt mäßiger, in den nördlichen Tälern lebhafter Nordwind auf. Gegen Abend sind im Bereich der Tauern sowie ganz im Süden und Südosten vereinzelt Regenschauer möglich.“

Geringe Schauerwahrscheinlichkeit

Trotz der vereinzelten Schauermöglichkeiten verläuft der Tag in den meisten Regionen trocken. Das Thermometer zeigt bereits in den Morgenstunden milde Werte zwischen neun und 14 Grad an. Im Laufe des Nachmittags klettern die Temperaturen dann auf Höchstwerte von 25 bis 29 Grad.