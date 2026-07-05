Sperrlinie missachtet: Lenker (25) rammt abbiegendes Auto

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend auf der B100 Drautal Straße. Dort ordnete sich ein 40-jähriger Autofahrer auf einem Abbiegestreifen ein. Zeitgleich setzte ein 25-Jähriger zu einem Überholvorgang an.

Ein 40-jähriger Autofahrer aus Tirol ordnete sich am Samstagabend auf einem Abbiegestreifen entlang der B100 Drautal Straße ein. Dies dürfte ein nachfolgender 25-jähriger Lenker übersehen haben. „Er missachtete vermutlich die angebrachte Sperrlinie und setzte zum Überholvorgang an“, heißt es vonseiten der Polizei. In der Folge kam es zur Kollision. Der Tiroler wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen angrenzenden Acker geschleudert. Er wurde verletzt ins BKH Lienz eingeliefert. Der 25-jährige Lenker blieb wiederum unverletzt.