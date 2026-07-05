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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungsauto am Parkplatz
Ein Überholvorgang auf der Drautal Straße endete mit einem Verkehrsunfall.
Dellach im Drautal
05/07/2026
Bei Überholvorgang

Sperrlinie missachtet: Lenker (25) rammt abbiegendes Auto

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend auf der B100 Drautal Straße. Dort ordnete sich ein 40-jähriger Autofahrer auf einem Abbiegestreifen ein. Zeitgleich setzte ein 25-Jähriger zu einem Überholvorgang an.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)
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Ein 40-jähriger Autofahrer aus Tirol ordnete sich am Samstagabend auf einem Abbiegestreifen entlang der B100 Drautal Straße ein. Dies dürfte ein nachfolgender 25-jähriger Lenker übersehen haben. „Er missachtete vermutlich die angebrachte Sperrlinie und setzte zum Überholvorgang an“, heißt es vonseiten der Polizei. In der Folge kam es zur Kollision. Der Tiroler wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen angrenzenden Acker geschleudert. Er wurde verletzt ins BKH Lienz eingeliefert. Der 25-jährige Lenker blieb wiederum unverletzt.

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