Bis zu 33 Grad: Kommt die nächste Hitzewelle auf Kärnten zu?

Die Temperaturen in Kärnten steigen in der kommenden Woche wieder auf über 30 Grad. Ob nach den Rekordwerten im Juni nun die nächste große Hitzewelle droht, zeigt der Blick auf die Wetterprognose.

Gerade erst hat Kärnten eine Hitzewelle hinter sich gelassen – und die hatte es in sich. Tagelang herrschten Temperaturen weit über 30 Grad. Für Villach und Klagenfurt wurde sogar die Hitzewarnstufe Rot ausgesprochen. Der absolute Höchstwert wurde Messwerten der Geosphere Austria zufolge am 29. Juni 2026 in Ferlach erreicht. Dort hatte es sage und schreibe 36,6 Grad. In der kommenden Woche klettert die Anzeige am Thermometer nun abermals nach oben.

Rollt die nächste Hitzewelle an?

Zumindest am Montag bewegen sich die Temperaturen noch unter der 30-Grad-Marke. „Die letzte Schulwoche beginnt mit Wolken und vereinzelt können teils gewittrige Regenschauer auftreten“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. „Am Dienstag scheint neben harmlosen Wolken wieder deutlich häufiger die Sonne.“ Ab diesem Zeitpunkt steigen auch die Temperaturen an – und zwar auf bis zu 31 Grad.

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Sommerwetter statt Hitzewelle

Mit Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad bleibt es am Mittwoch sommerlich warm. Etwas wärmer präsentiert sich das Wetter dann wieder am Donnerstag, der aus aktueller Sicht jede Menge Sonnenschein und Werte von bis zu 32 Grad mit sich bringt. Zum Wochenausklang legen die Temperaturen in Kärnten sogar noch etwas zu. Voraussichtlich werden bis zu 33 Grad erreicht. Damit bleibt die Gradanzahl deutlich hinter den Spitzenwerten von Ende Juni zurück. Laut den Prognosen von WetterOnline ist auch am kommenden Wochenende kein weiterer Temperaturanstieg in Sicht – die sprichwörtliche Hitzewelle bleibt somit wohl aus.