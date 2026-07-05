Das haben wir so nötig gehabt wie einen sprichwörtlichen Kropf: Jetzt berichtet bereits die auflagenstarke deutsche Bildzeitung über die Affäre rund um eine mit Erdnüssen gefüllte Schokolade, die in Klagenfurt feilgeboten wird.

Da sind einerseits die linken Aktivisten, die sich um keine Eigentümerrechte scheren und Schmieraktionen starten. Die aber auch eine Drohkulisse aufbauen, die sogar den Staatsschutz beschäftigt. Absolut indiskutabel, so eine Vorgehensweise. Da ist andererseits ein Ladenbesitzer, der offenbar Werbung riecht und stur an der inkriminierten Bezeichnung der Erdnussschokolade festhält. Und der sogar eine weitere Variation dieser Kakaokreation bringt. Und dann gibt es Politiker, die zu Solidaritätseinkäufen aufrufen, diese Schnapsidee aber dann glücklicherweise wieder absagen bzw. „verschieben“. Parallel mischt dann noch ein Stadttheaterintendant mit, der mit seinem Abgang aus Kärnten droht.

Wie denkt ihr über den Produktnamen der Schokolade? Der Name ist Tradition und sollte genau so bleiben. Der Name ist nicht mehr zeitgemäß und sollte geändert werden. Das ist mir eigentlich egal / Dazu habe ich keine Meinung. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Leute, runter vom Gas, es ist nur Schokolade!

Über den Begriff, der hier so heiß diskutiert wird, brauchen wir aber nicht verhandeln. Er ist ganz klar diskriminierend. Das war er vielleicht vor einigen Jahren oder Jahrzehnten nicht, jetzt ist er es. Das N-Wort geht im Jahr 2026 einfach nicht mehr. Punkt. Und wenn sich Menschen oder Menschengruppen dadurch verletzt fühlen, dann kann man doch diesen Begriff ändern bzw. nicht mehr verwenden. Da bricht sich niemand einen Zacken aus der Krone. Das hat etwas mit Achtung, Großmut und Gewissen zu tun. Es ist nur Schokolade und die Leute werden sie doch wegen ihrer Qualität kaufen und nicht wegen des Namens …