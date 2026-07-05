8.000 Kaulquappen in Kärnten ausgewildert

Etwa 8.000 Moorfrosch-Kaulquappen wurden nach einem kurzen Aufenthalt im Tiergarten Schönbrunn wieder nach Kärnten gebracht. Dort sollen sie dazu beitragen, die Bestände der in Österreich gefährdeten Amphibienart zu stärken.

Moorfrösche* bieten ein seltenes Natur-Schauspiel während der Fortpflanzung. Tatsächlich färben sich die Männchen zur Paarungszeit nämlich himmelblau. Jedoch sind die Bestände in Österreich zuletzt stark gesunken. Verantwortlich dafür sind der Verlust passender Lebensräume sowie der Klimawandel, der ein frühes Austrocknen der Laichgewässer verursacht. Um die Bestände wieder zu stärken, hat man sich im Tiergarten Schönbrunn daher etwas einfallen lassen. „Im Frühjahr brachten wir mit den erforderlichen Genehmigungen Moorfrosch-Laich aus Kärnten in den Tiergarten. Die geschlüpften Kaulquappen konnten wir hier rund zehn Wochen unter optimalen Bedingungen aufziehen“, erläutert Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Sobald den Kaulquappen die Hinterbeine wuchsen, hieß es dann: Zeit für die Rückkehr nach Kärnten.

©Marc Sztatecsny Das Projekt soll den gefährdeten Moorfrosch-Bestand in Österreich sichern.

8.000 Kaulquappen

„Dank des großen Einsatzes unseres Pflegeteams konnten wir rund 8.000 Kaulquappen erfolgreich aufziehen. Mit der Wiederansiedlung wollen wir die bestehende Population stärken und dem Rückgang der Art entgegenwirken“, so Doris Preininger, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Tiergarten Schönbrunn. Spezielle schwimmende Netzkäfige schützen die jungen Moorfrösche derzeit noch, bis sie diese selbstständig verlassen und endgültig den Sprung an Land wagen. Die Aufzucht und Wiederansiedlung ist Teil des Biodiversitätsfonds-Projekts „Vernässen und Vertiefen“.

©Daniel Zupanc Am Foto: Doris Preininger, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Tiergarten Schönbrunn