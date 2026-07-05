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Ein Bild auf 5min.at zeigt Vizebürgermeister Dominik Tiefnig, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber,  Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger und Bürgermeister Manfred Dullnig.
Am Wochenende stand Irschen ganz im Zeichen der Kräuter.
Irschen
05/07/2026
Festival
#goodnews

Irschen rückte heimische Kräuter ins Rampenlicht

An zwei Tagen bot das 25. Irschner Kräuterfestival im Bezirk Spittal an der Drau eine bunte Vielfalt aus Vorträgen, Gartenspaziergängen, Musik, Marktständen, Kunsthandwerk und regionaler Kulinarik.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(192 Wörter)
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Beim 25. Kräuterfestival in Irschen gaben Experten im Rahmen von Vorträgen, Kräuterführungen und Gartenspaziergängen Einblicke in die Welt heimischer Kräuter, ihre Wirkung, ihre Verwendung und ihre Bedeutung für den Alltag: „Man sieht hier auch, dass Tradition und Innovation keine Gegensätze sind, sondern gemeinsam neue Chancen für unsere Regionen eröffnen. Das Kräuterfestival macht sichtbar, wie erfolgreich Regionalität sein kann, wenn Menschen gemeinsam anpacken“, betonte Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP), der sich bei den Organisatoren und Verantwortlichen herzlich bedankte.

Kräuterwissen, Kulinarik und Handwerk

Neben kreativen Gerichten aus der Kräuter-Straßenkuchl bot das Fest auch ein abwechslungsreiches Programm. Dieses reichte von Musik und Frühschoppen bis hin zum Kinderschminken. Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) erklärte abschließend: „Das Irschner Kräuterfestival zeigt, wie wertvoll regionales Wissen ist. Hier werden Kräuter nicht nur präsentiert, sondern mit allen Sinnen erlebbar gemacht – mit viel Gespür für Natur, Tradition, Gesundheit, Handwerk und regionale Produkte. Genau solche Initiativen stärken unsere Gemeinden, schaffen Identität und zeigen, welches Potential in Kärntens Regionen steckt.“

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