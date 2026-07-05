Feierliche Vergabe: Kärntner Landesbaupreis 2026 wurde entschieden

Im Architektur Haus Kärnten wurden am Donnerstag die Auszeichnungen des Kärntner Landesbaupreises 2026 vergeben. Kulturreferentin LHStv.in Gaby Schaunig überreichte die Preise in Vertretung von Landeshauptmann Daniel Fellner. Aus insgesamt 24 Einreichungen kürte die Fachjury einen Hauptpreis, zwei Anerkennungen, eine Belobigung sowie einen Sonderpreis. Zudem wurde das Jahresstipendium für Architektur 2027 vergeben.

Baukultur als gesellschaftliche Verantwortung

Kulturreferentin Schaunig hob in ihrer Rede die Bedeutung der prämierten, oft öffentlichen Projekte für das Bundesland hervor und betonte: „Es ist besonders erfreulich, dass heuer auch wieder zahlreiche öffentliche Bauvorhaben ausgezeichnet wurden. Das zeigt, dass Kärnten mit seinen baukulturellen Leitlinien den richtigen Weg eingeschlagen hat und das Bewusstsein für qualitätsvolles Bauen stetig wächst. Baukultur ist die Kultur, die uns jeden Tag umgibt und in der wir leben. Sie prägt unsere Lebensqualität und unsere Identität. Gleichzeitig bedeutet Baukultur, die baulichen Schätze unseres Landes zu bewahren und bei neuen Projekten ökologische, gesellschaftliche und kulturelle Verantwortung mitzudenken. Die ausgezeichneten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie das gelingen kann.“

Die ausgezeichneten Projekte im Überblick

Der Kärntner Landesbaupreis 2026 ging an den Bildungscampus am Stadtpark (Volksschule 1, Kindergarten und Kinderstätte) in Villach, realisiert von der Stadt Villach und den balloon architekten ZT-OG. Zwei Anerkennungen gingen an den Bio-Urnenfriedhof „Paradies am Dom“ in Klagenfurt (Dompfarre Klagenfurt, ABEL und ABEL Architektur) sowie an das Projekt „Wirt zu St. Peter“ (Wirt zu St. Peter Projektentwicklungs OG, Architekturbüro DI Reinhard Suntinger). Eine Belobigung erhielt das Kommunale Einsatzzentrum Radenthein (Gemeinde Radenthein, Scheiberlammer Architekten).

Sonderpreis und Jahresstipendium

Den Sonderpreis „Beständige Architektur- und Bauqualität“ erhielt die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) gemeinsam mit Architekt Gernot Kulterer für den Umbau des Stifts Viktring zur Schule mit Bibliothek. Das 6. Jahresstipendium für Architektur 2027 wurde der Architektin DI.in Caterina Donata Revedin für ihr Forschungsprojekt „Nach dem Einfamilienhaus? Über die Zukunft eines Wohnideals“ zugesprochen. Die Vergabe erfolgte durch unabhängige Fachjuries unter der organisatorischen Leitung des Architektur Hauses Kärnten mit Geschäftsführerin Sigrid Prinz im Auftrag des Landes Kärnten.