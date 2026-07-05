ÖVP Spittal wählt Lukas Gradnitzer wieder und nominiert Spitzenkandidaten

Beim Stadtparteitag der ÖVP Spittal stand die personelle und strategische Weichenstellung für die Zukunft im Mittelpunkt. Der amtierende Stadtparteiobmann Lukas Gradnitzer wurde dabei mit einem eindeutigen Ergebnis in seiner Funktion wiedergewählt und somit in seiner bisherigen politischen Arbeit bestätigt.

„Brauchen Menschen, die neue Ideen einbringen“

Das Führungsteam wird durch Ursula Raunegger und Mario Ebner ergänzt, die neu zu seinen Stellvertretern gewählt wurden. Zudem legte die Stadtpartei die Führung für die anstehende Gemeinderatswahl fest und nominierte hierfür den aktuellen, jüngsten Stadtrat der Stadt Spittal als Spitzenkandidaten. Die Volkspartei setzt in ihren Gremien weiterhin auf eine Kombination aus Kontinuität und Verjüngung. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass drei Vorstandsmitglieder unter 35 Jahre alt sind und die Partei die jüngste Fraktion im Gemeinderat stellt: „Die Herausforderungen der Zukunft kann Politik aus der Vergangenheit nicht lösen. Deshalb brauchen wir Menschen, die neue Ideen einbringen, ohne dabei auf die Erfahrung anderer zu verzichten. Genau diese Kombination macht unser Team aus“, so Gradnitzer.

„Konsequent weiterentwickeln“

Der Fokus der politischen Arbeit richtet sich auf die gesamte Gemeinde Spittal mit all ihren Ortschaften, der Lage, den Wirtschaftsbetrieben, Vereinen und Bürgern. Mit Blick auf das Potenzial der Region erklärte Gradnitzer: „Für mich zählt Spittal schon jetzt zur attraktivsten Gemeinde Kärntens. Unser Anspruch ist es daher nicht, etwas zu versprechen, was längst vorhanden ist, sondern die Stärken unserer Stadt konsequent weiterzuentwickeln, Bewährtes zu erhalten und dort mutig neue Wege zu gehen, wo es notwendig ist.“