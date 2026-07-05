Rettung auf Kärntner Berg: Wanderer (60) erlitt schwere allergische Reaktion

Die Bergrettung Bad Eisenkappel rückte heute zu einem Einsatz am Lilienberg aus. Ein 60-jähriger Mann erlitt nach einem Wespenstich eine allergische Reaktion und musste versorgt werden.

Zu einem medizinischen Notfall kam es heute im Bereich Lilienberg, woraufhin die Bergrettung Bad Eisenkappel um 13:45 Uhr alarmiert wurde. Ein 60-jähriger Mann hatte nach einem Wespenstich eine schwere allergische Reaktion erlitten und war dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Rettungshubschrauber angefordert

Die alarmierten Einsatzkräfte der Bergrettung eilten zur Unterstützung herbei und sicherten den Zwischenlandeplatz des Notarzthubschraubers C11. Zudem wirkten die Bergretter direkt bei der medizinischen Versorgung des Patienten vor Ort mit. „Nach der Erstversorgung wurde der Betroffene an den Rettungswagen (RTW) übergeben“, schilderte die Bergrettung den Ablauf des Einsatzes. Für die weitere medizinische Behandlung wurde der Patient schließlich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.