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/ ©Bergrettung Bad Eisenkappel
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Bergrettungseinsatz.
Einsatzkräfte der Bergrettung Bad Eisenkappel und die Besatzung des Notarzthubschraubers C11 versorgten einen Patienten nach einem Wespenstich.
Bad Eisenkappel
05/07/2026
Am Berg

Rettung auf Kärntner Berg: Wanderer (60) erlitt schwere allergische Reaktion

Die Bergrettung Bad Eisenkappel rückte heute zu einem Einsatz am Lilienberg aus. Ein 60-jähriger Mann erlitt nach einem Wespenstich eine allergische Reaktion und musste versorgt werden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
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Zu einem medizinischen Notfall kam es heute im Bereich Lilienberg, woraufhin die Bergrettung Bad Eisenkappel um 13:45 Uhr alarmiert wurde. Ein 60-jähriger Mann hatte nach einem Wespenstich eine schwere allergische Reaktion erlitten und war dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Rettungshubschrauber angefordert

Die alarmierten Einsatzkräfte der Bergrettung eilten zur Unterstützung herbei und sicherten den Zwischenlandeplatz des Notarzthubschraubers C11. Zudem wirkten die Bergretter direkt bei der medizinischen Versorgung des Patienten vor Ort mit. „Nach der Erstversorgung wurde der Betroffene an den Rettungswagen (RTW) übergeben“, schilderte die Bergrettung den Ablauf des Einsatzes. Für die weitere medizinische Behandlung wurde der Patient schließlich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

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