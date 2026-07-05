Budget und Klima: Intensive Brüssel-Premiere für Landeshauptmann Daniel Fellner

Der mehrjährige Finanzrahmen der EU für die Jahre 2028 bis 2034 prägte die Termine und Gespräche von Landeshauptmann Daniel Fellner bei seinem ersten Aufenthalt in dieser Funktion im Ausschuss der Regionen im EU-Parlament. Sowohl beim bilateralen Treffen mit dem Ständigen Vertreter Österreichs in der EU, Gregor Schusterschitz, als auch beim Delegationsleiter-Treffen stand das Thema im Fokus, ebenso wie beim geplanten Gespräch mit EU-Kommissar Magnus Brunner.

„EU-Mittel natürlich von großer Bedeutung“

„Kärnten und die anderen Bundesländer sowie alle Regionen Europas kämpfen geschlossen für eine Mitgestaltung und Mitsprache bei der Verteilung der EU-Gelder auf die Regionen. Die Regionen sind jene, die die Interessen der Bevölkerung am besten kennen und am effektivsten vertreten“, betonte Fellner. Eine aktuell angedachte Zentralisierung würde die Regionen nach seiner Überzeugung schwächen. Zudem kritisierte Fellner die österreichische Bundesregierung, deren Haltung in dieser Frage „nicht zufriedenstellend“ war: „Der Bund hat die Bundesländer bis dato nicht in den für uns so wichtigen Prozess eingebunden“, so der Landeshauptmann. Als konkretes Beispiel für eine mögliche EU-Co-Finanzierung nannte Fellner die Kärntner Wasserschiene, ein bis 2037 geplantes, 135 Kilometer langes Wasser-Leitungsnetz zwischen Villach und Klagenfurt sowie bis St. Veit und Feldkirchen. Das Projekt sollte bei regionalen Engpässen durch Dürre bis zu 200 Liter Wasser pro Sekunde transportieren, wobei ein Teilbereich direkt im Wörthersee verlegt wurde. Von den veranschlagten 135 Millionen Euro trug das Land Kärnten 51 Prozent, während der Rest vom Bund und den Gemeinden kam. „EU-Mittel wären für dieses zukunftsweisende Infrastrukturprojekt natürlich von großer Bedeutung“, erklärte Fellner.

Klimawandel kennt keine Grenzen

Bei seiner Rede-Premiere im EU-Parlament thematisierte der Landeshauptmann den Klimawandel und grenzüberschreitende Maßnahmen. „Weder der Klimawandel noch die damit verbundenen Umweltkrisen kennen Grenzen. Logischerweise dürfen auch Präventions- und Hilfsmaßnahmen im Ernstfall nicht vor Grenzen halt machen“, so Fellner. Kärnten setzt auf Kooperation, was unter anderem durch das Zivilschutzabkommen zwischen Kärnten, Friaul-Julisch Venetien und dem Veneto gezeigt wird, welches kürzlich mit dem europäischen Preis „Building Europe across borders 2026“ ausgezeichnet wurde.