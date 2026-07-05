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Bild auf 5min.at zeigt einen Alkomaten.
Die Polizei berichtet über den Vorfall.
Spittal an der Drau
05/07/2026
Schein abgenommen

Skurrile Ausrede auf der S37: Alko-Raser wollte nur den „Filter freifahren“

Eine ziemlich skurrile Ausrede tischte ein Autofahrer am Sonntagnachmittag der Autobahnpolizei auf, nun ist er seinen Führerschein los.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(182 Wörter)
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Der 49-jährige Mann war gegen 14:17 Uhr auf der S37 in Fahrtrichtung Klagenfurt unterwegs, als er den Beamten wegen seiner massiv überhöhten Geschwindigkeit auffiel. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf. Einholen konnten sie den Raser allerdings erst, als dieser kurz vor einer stationären Radaranlage abrupt abbremste. Die Streife nutzte den Moment, schloss auf und zog den Wagen aus dem Verkehr.

Den Filter freifahren

Bei der anschließenden Kontrolle hatte der Lenker eine kreative Erklärung für sein Bleifuß-Verhalten parat: Er gab an, er habe lediglich den Partikelfilter seines Autos ausbrennen wollen. Dies sei seiner Meinung nach überhaupt nur bei derart hohem Tempo möglich.

Führerschein noch vor Ort weg

Die Ausrede half dem Mann jedoch wenig: Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellten die Beamten mittels Alkomattest eine mittelgradige Alkoholisierung fest. Für den 49-Jährigen endete die Fahrt an Ort und Stelle. Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab. Er wird nun bei der Bezirkshauptmannschaft St. Veit an der Glan angezeigt.

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