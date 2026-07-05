Kontrollverlust in der Kurve: Zwei Verletzte nach Motorrad-Unfall in Kärnten

Auf der Katschberg Straße (B99) kam es am Sonntagvormittag zu einem schweren Motorradunfall, bei dem zwei Personen Verletzungen unbestimmten Grades erlitten.

Gegen 11 Uhr war ein 31-jähriger Motorradfahrer von Seeboden kommend in Richtung Gmünd unterwegs. Zeitgleich fuhr ihm ein 60-jähriger Biker entgegen, auf dessen Soziussitz seine 61-jährige Lebensgefährtin mitfuhr.

Sturz in scharfer Kurve

In einer scharfen Rechtskurve verlor der 31-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er schlitterte über die Fahrbahnmitte und prallte gegen den linken Heckbereich der entgegenkommenden Maschine. Während das Motorrad des 60-Jährigen trotz des Aufpralls stabil blieb und nicht zu Sturz kam, endete der Vorfall für zwei Beteiligte im Spital.

Rettungseinsatz und Verkehrsbehinderungen

Sowohl der 31-jährige Lenker als auch die 61-jährige Beifahrerin des anderen Motorrads wurden bei der Kollision unbestimmten Grades verletzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch die Rettungskräfte und einen Notarzt wurden beide Verletzten in das Krankenhaus Spittal an der Drau transportiert. Während der Rettungs- und Bergearbeiten sowie der Unfallaufnahme durch die Polizei musste der Verkehr auf der Katschberg Straße abschnittsweise wechselseitig angehalten werden.