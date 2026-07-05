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Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Feuerwehrhütchen und das Feuerwehrauto auf einer gepflasterten Straße.
Die Polizei berichtete über den Einsatz.
Spittal an der Drau
05/07/2026
Feuerwehreinsatz

Müllraum-Brand in Spittal: Bewohner versucht Flammen noch selbst zu löschen

In Spittal an der Drau ist am Sonntag ein Brand im Müllraum einer Wohnanlage ausgebrochen. Ein Bewohner versuchte noch vor Eintreffen der Feuerwehr vergeblich, das Feuer zu löschen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(168 Wörter)
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In einer Mehrparteienwohnanlage in Spittal an der Drau ist am Sonntag gegen 15 Uhr ein Brand in einem Müllraum ausgebrochen. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte unternahm ein Hausbewohner den Versuch, das Feuer mit einem Feuerlöscher selbst zu bekämpfen. Die endgültige Löschung des Brandes wurde in weiterer Folge durch die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau durchgeführt.

Polizei bestätigt Sachschaden

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Brand aus bislang unbekannter Ursache in einem Müllcontainer aus. Der Müllcontainer samt Inhalt brannte vollständig aus“, erklären die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten. Durch das Feuer entstand zudem ein Sachschaden, da Teile der Fassade, der Elektroinstallation, des Daches sowie der Dachrinne beschädigt wurden.

20 Feuerwehrleute im Einsatz

Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau war mit insgesamt 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen derzeit.

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