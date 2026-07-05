Müllraum-Brand in Spittal: Bewohner versucht Flammen noch selbst zu löschen

In Spittal an der Drau ist am Sonntag ein Brand im Müllraum einer Wohnanlage ausgebrochen. Ein Bewohner versuchte noch vor Eintreffen der Feuerwehr vergeblich, das Feuer zu löschen.

In einer Mehrparteienwohnanlage in Spittal an der Drau ist am Sonntag gegen 15 Uhr ein Brand in einem Müllraum ausgebrochen. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte unternahm ein Hausbewohner den Versuch, das Feuer mit einem Feuerlöscher selbst zu bekämpfen. Die endgültige Löschung des Brandes wurde in weiterer Folge durch die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau durchgeführt.

Polizei bestätigt Sachschaden

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Brand aus bislang unbekannter Ursache in einem Müllcontainer aus. Der Müllcontainer samt Inhalt brannte vollständig aus“, erklären die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten. Durch das Feuer entstand zudem ein Sachschaden, da Teile der Fassade, der Elektroinstallation, des Daches sowie der Dachrinne beschädigt wurden.

20 Feuerwehrleute im Einsatz

Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau war mit insgesamt 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen derzeit.