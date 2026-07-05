Alkoholisierter E-Biker erlitt Kopfverletzung nach schwerem Sturz

Ein schwer alkoholisierter E-Biker verunglückte im Bezirk Feldkirchen. Der 43-Jährige stürzte in einer Kurve und musste mit einer Kopfverletzung per Hubschrauber ins LKH geflogen werden.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag im Bezirk Feldkirchen. Gegen 14:45 Uhr war ein 43-jähriger Mann mit seinem E-Bike von der L68a kommend in Richtung Hoch Sankt Paul unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der Radfahrer und fiel über die rechte Seite seines Gefährts. Dabei zog er sich unter anderem eine stark blutende Platzwunde an der Stirn zu.

Hubschraubereinsatz nach Erstversorgung

Nachdem die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort die Erstversorgung übernommen hatten, wurde aufgrund der Schwere der Kopfverletzungen der Rettungshubschrauber „Christophorus 11“ angefordert. Dieser flog den Verunfallten in das LKH Klagenfurt. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkomattest ergab, dass der 43-Jährige zum Unfallzeitpunkt schwer alkoholisiert war.