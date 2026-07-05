Vereinzelte Schauer und 27 Grad: So startet Kärnten in die neue Woche

Der Montag bringt Kärnten einen Mix aus dichten Wolken und Sonne, wobei es ab dem Nachmittag spürbar freundlicher wird. Trotz vereinzelter Schauer bleibt es meist trocken.

Am Montag zeigt sich das Wetter in Kärnten wechselhaft, liefert aber im Tagesverlauf freundliche Aussichten. Von Nordwesten her ziehen zunächst dichte Wolkenfelder über das Land, sodass die Sonne vorerst nur zeitweise zum Vorschein kommt, wie die Meteorologen der GeoSphere Austria wissen.

Auch Gewitter möglich

Erst am Nachmittag lockert es spürbar auf und es ist mit längeren sonnigen Phasen zu rechnen. Obwohl es über weite Strecken trocken bleibt, präsentiert sich die Wetterlage nicht vollkommen stabil. Entlang des Tauernhauptkamms schwappen von Norden her vereinzelte, jedoch unergiebige Regenschauer über. Später am Tag können zudem im Süden und Osten der Region ganz vereinzelt kurze, lokal auch gewittrige Schauer entstehen.

Bis zu 27 Grad

In den nördlich gelegenen Föhntälern macht sich ein lebhafter Wind aus Nordwesten bemerkbar. Die Temperaturen bewegen sich in den Morgenstunden zwischen 12 und 16 Grad und steigen im weiteren Verlauf auf Höchstwerte von 23 bis 27 Grad.