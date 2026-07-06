Nach Crash mit 19-Jährigem: Betrunkener Autolenker fuhr davon

Am späten Sonntagabend kam es im Stadtgebiet von Feldkirchen zu einem Verkehrsunfall. Ein stark alkoholisierter Autofahrer missachtete die Vorfahrt, rammte einen 19-jährigen Autofahrer und suchte dann das Weite.

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.02 Uhr als ein 40-jähriger Mann seinen Wagen von der B94 Ossiacher Bundesstraße in Richtung B95 Turracher Straße lenkte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte er das Vorschriftszeichen „Vorrang geben“ missachtet haben und kollidierte in weiterer Folge mit dem Auto eines 19-jährigen Mannes, der aus dem Stadtgebiet von Feldkirchen kam, teilt die Kärntner Polizei mit.

Fahndung mit Erfolg – Mann schwer alkoholisiert

Nach dem Zusammenstoß verließ der 40-Jährige die Unfallstelle und setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. „Unverzüglich wurde eine Fahndung nach dem fahrerflüchtigen Lenker eingeleitet“, so vonseiten der Beamten weiter. Gegen 21.24 Uhr konnte der 40-Jährige von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Ein mit ihm durchgeführter Alkomattest ergab eine schwere Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und er wird der Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen angezeigt, heißt es abschließend.