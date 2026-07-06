Polizei stoppt Geisterfahrer auf der A11 und verhindert Schlimmeres

Großer Schrecken am späten Sonntagabend auf der A11 Karawankenautobahn: Ein Autofahrer war kilometerweit in die falsche Richtung unterwegs. Die Autobahnpolizei konnte das Fahrzeug stoppen und Schlimmeres verhindern.

Am gestrigen Sonntag, gegen 21.26 Uhr, versah eine Streife der Autobahnpolizei Villach Streifendienst auf der A11 Karawankenautobahn. Dabei konnte in Fahrtrichtung Slowenien ein entgegenkommender Geisterfahrer angehalten werden. Zeitgleich wurden die Streifen der Autobahnpolizei durch die Landesleitzentrale über einen Geisterfahrer auf der A11 informiert, teilt die Polizei mit.

Drei Kilometer gegen die Fahrrichtung unterwegs: Das war der Grund

Im Zuge der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass ein türkischer Staatsangehöriger seinen Wagen von der Autobahnauffahrt St. Jakob bis zum Anhalteort über eine Strecke von rund drei Kilometern entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung gelenkt hatte. Als Grund für die Geisterfahrt gab der Mann die Dunkelheit sowie Probleme mit seinem Navigationssystem an, so vonseiten der Beamten weiter. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt sowie an die Bezirkshauptmannschaft Villach-Land werden erstattet, heißt es abschließend.